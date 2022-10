Le prime 10 Imprese Vincenti presentate a Milano nella prima tappa del roadshow

Dopo la presentazione della quarta edizione a maggio, sono state ben 4mile le imprese che si sono candidate per prendere parte al progetto, che prevede programmi di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale . Tra queste ne sono state selezionate 140 , le prime delle quali sono state protagoniste dell’evento milanese.

"Siamo fortemente impegnati - ha spiegato Pierluigi Monceri, direttore regionale Milano, Monza e Brianza di Intesa Sanpaolo - a

supportare le aziende del territorio

evoluzione verso l’economia green

progetti di sviluppo

in un percorso di crescita sostenibile, accompagnandole nella sempre più urgente". E l'avvio della quarta edizione di Imprese Vincenti "testimonia a pieno la nostra fiducia nei confronti delle realtà che realizzanoorientati alla transizione ecologica e alle linee guida del PNRR".

Anche per questo è stato scelto di partire proprio da Milano, la cui provincia, ha rimarcato Monceri, "si distingue per la

capacità del tessuto produttivo di innovare

", e le aziende selezionate e ospitate durante la prima tappa "sono state in grado di valorizzare le specificità del territorio in diversi settori-traino dell’economia come il turismo, la moda, la salute, la meccanica e l’industria".

Le 10 imprese presentate a Milano

Per il

settore Turismo

tour operator “puri”

“Cocciuto”

ristorazione

sono state selezionatedi Milano e, sempre di Milano. Il primo, nato nel 1978 dalla passione di alcuni viaggiatori italiani amanti del Sahara, è considerato uno dei pochissimirimasti nel nostro Paese e uno dei leader nel campo dei viaggi culturali, con oltre 100mila viaggiatori registrati in banca dati. Il secondo, creato da Michela Reginato e Paolo Piacentini con l’obiettivo di abbinare il bello al buono, ha dato vita a, un format di qualità a 360 gradi che nel nome stesso comunica l'ostinazione nel portare avanti un’idea dibasata sull’eccellenza delle materie prime, degli ambienti e del servizio.

Per il

settore Salute

sono state invece selezionata e presentate nella prima tappa del roadshow di Imprese vincentidi Lacchiarella (attiva nel commercio e nella produzione di articoli sanitari, di medicazione, farmaceutici, medicinali e igienici) edi Milano (centro servizi di Telesalute nato nel 2016, ha creato una piattaforma web based in cloud e data driven in grado di erogare consulti medici specialistici supportando persone più fragili e meno digitalizzate).

Non potevano mancare, a Milano, Imprese Vincenti del

settore Moda

di Milano opera nel mercato streetwear; design riconoscibile e comunicazione originale hanno fatto diventare l'azienda una realtà affermata in Italia, che oggi punta a internazionalizzarsi. Modes , sempre con sede a Milano, è stata fondata nel 1971 ed è oggi una realtà unica omnichannel e multimarca, che propone ai clienti più esigenti un ampio ed eclettico mix di marchi, da maison iconiche a etichette di nicchia.

Due le aziende selezionate a Milano e provincia anche per il

settore Meccanica

di Milano è specializzata nel disegno e nella produzione made in Italy di scanner intelligenti capaci di leggere ed estrarre automaticamente i dati da diverse tipologie di documenti. Bruschi di Abbiategrasso da oltre 70 anni si occupa invece di produzione industriale nell'ambito della pressofusione di leghe di zinco, e si è distinta per spinta innovativa sia nell'aspetto progettuale sia in quello tecnologico.

Per il

settore Industria

la PMI selezionata è Novacavi di Peschiera Borromeo. Fondata nel 1975, è specializzata nella progettazione e produzione di cavi elettrici speciali impiegati nelle condizioni più varie ed estreme, come quelli per ambienti marino e subacqueo della linea Aquancable, testimoni dell'impegno nella Blue Economy.

Infine, per il

settore Imballaggi