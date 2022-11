Imprese Vincenti, il roadshow ferma a Padova per la sesta tappa del tour

“Le imprese che ospitiamo oggi – ha spiegato Cristina Balbo, Direttore Regionale Veneto Ovest e Trentino-Alto Adige di Intesa Sanpaolo – si sono distinte per aver mantenuto il loro livello di competitività nonostante le difficoltà degli ultimi anni, e per aver trovato nella crescita sostenibile la chiave per distinguersi in diversi settori traino dell’economia del territorio come il turismo, la moda, la salute, la meccanica e la manifattura”. Una crescita resa possibile anche da iniziative di sostegno e di accompagnamento come quella di Imprese Vincenti, che “conferma a pieno la nostra fiducia nei confronti delle realtà che realizzano progetti di sviluppo orientati alla transizione ecologica, ai criteri ESG e alle linee guida del PNRR”.

Per questo, ha chiarito la Balbo, “continueremo a offrire ogni forma di supporto all’innovazione e alla progettualità favorendo, in particolare, gli investimenti volti ad aumentare l’indipendenza energetica delle imprese e per accrescere l’utilizzo di energie rinnovabili. Il nostro Laboratorio ESG, grazie alla collaborazione di partner di eccellenza sul territorio, mette a disposizione delle imprese gli strumenti e la consulenza qualificata per crescere e mettere in atto sistemi di produzione digitali e green”.

Proprio questi interventi sulla digitalizzazione e sulla sostenibilità, rileva un rapporto della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, saranno “ancor più cruciali” nei prossimi mesi per le famiglie e per le imprese, “non solo per l’urgenza di decarbonizzare l’ambiente, ma anche per la necessità di contrastare il rialzo dei prezzi dei prodotti energetici attraverso l’efficientamento dei processi produttivi e la revisione delle abitudini di consumo di energia”.

In questo il Veneto è una Regione di punta per la produzione energetica da fotovoltaico (terza in Italia per numero di impianti e sesta per potenza complessiva), mentre in Trentino-Alto Adige le installazioni industriali di fotovoltaico sono più contenute; in generale sono però elevati i livelli di autoconsumo (cioè il consumo di energia prodotta in proprio senza attingere alla rete elettrica) negli impianti industriali installati nelle due Regioni: “Nel corso del 2021 sia nel Veneto che nella Provincia di Bolzano è stato pari al 64% (terzo posto tra le regioni italiane); poco distante la Provincia di Trento con il 61%”. E in ambito agricolo “spicca la diffusione di impianti fotovoltaici nel Veneto e nella Provincia di Bolzano", mentre "la Provincia di Trento presenta un numero minore di installazioni di fotovoltaico nell’agricoltura (545), ma sale al primo posto per autoconsumo tra le regioni d’Italia".

Secondo il report, però, “la svolta verde impone inoltre di ripensare l’intero sistema industriale, agendo su circolarità e scelta di nuovi materiali e prodotti con elevati standard ambientali, sempre più prioritari anche per consentire alle imprese di essere partner di riferimento sui mercati internazionali”. E in questo, secondo i dati del censimento permanente Istat, in Veneto e in Trentino-Alto Adige sono “4 su 5 quelle che hanno adottato almeno un’azione di sostenibilità ambientale, sociale e/o di sicurezza”, e “nelle imprese di medio-grandi dimensioni del Veneto si raggiungono punte del 93,6% (prima regione d’Italia)”.

Secondo il report risultano poi diffuse “le attività per migliorare il benessere lavorativo dei dipendenti (69% delle aziende in Trentino Alto Adige, 68% in Veneto), per ridurre l’impatto ambientale della propria attività (65% in ciascuna delle due regioni) e per incrementare i livelli di sicurezza interni ed esterni all’azienda (65% in Veneto e 63% in Trentino Alto Adige)”; per quanto riguarda invece la parte più sociale della sostenibilità, “le iniziative volte a sostenere e realizzare il benessere e lo sviluppo economico del territorio e quello delle comunità risultano più accentuate nel Trentino Alto Adige (40% per l’interesse collettivo e il 38% per l’economia del territorio), mentre vengono adottate da poco meno di una impresa su tre in Veneto”.

In generale, conclude il rapporto, “nel Veneto e nel Trentino-Alto Adige il miglioramento del benessere lavorativo e della sicurezza costituisce uno dei principali obiettivi della mission e delle strategie aziendali, la riduzione dell’impatto ambientale influisce sulla reputazione dell’impresa e può avere importanti ritorni sull’efficienza e sulla redditività aziendale, mentre le iniziative per il miglioramento collettivo consentono di stringere legami più solidi con la comunità locale”.

Dopo le tappe di Milano, Torino, Cuneo, Brescia, Bergamo e Padova, il tour prosegue ora con altre 8 tappe in tutta Italia: il prossimo appuntamento è il 6 dicembre a Venezia (Mestre), con un incontro incentrato sul tema della Digitalizzazione.

Le 10 Imprese Vincenti presentate a Padova

Per il settore Arredamento e Design è stata selezionata Starpool Srl di Ziano di Fiemme (TN), che progetta e realizza soluzioni Wellness dal 1975. Starpool lavora a fianco di privati, aziende e operatori del settore hospitality, della salute e dello sport, affinché possano realizzare spazi dedicati alla rigenerazione del corpo e della mente.

Nella categoria Chimica l’azienda scelta per far parte di Imprese Vincenti è ARD Raccanello Spa di Padova, che dal 1949 opera nella produzione e commercializzazione di prodotti vernicianti da interno e da esterno. La produzione è realizzata totalmente in Italia presso 2 stabilimenti a Padova e Castelguglielmo (RO).

Due invece le Imprese Vincenti selezionate per il settore Edilizia. P3 Srl di Villafranca Padovana (PD) ha innovato il sistema di costruzione delle condotte tradizionali in lamiera zincata, sviluppando il sistema P3ductal che utilizza pannelli in alluminio preisolato. Marmi Corradini Group Spa di Cavaion Veronesese (VR) si occupa della lavorazione della pietra naturale per il settore dell'edilizia e dell'arredamento; in particolare vengono prodotti beni semilavorati e prodotti finiti come ad esempio scale, pavimenti, rivestimenti, top cucina. L'azienda è certificata Impresa Sostenibile.

Per il settore Moda è stata selezionata MF 1 Srl di Valeggio sul Mincio (VR), specializzata nella produzione di capi in maglia, dallo sviluppo dei prototipi, alla realizzazione dei campionari, fino alla gestione delle commesse di produzione per i più importanti brand del mondo della moda.

Quattro le Imprese Vincenti selezionate per il comparto Meccanica. Caffini Spa di Palù (VR) si occupa di progettazione e costruzione di attrezzature portate, trainate e semoventi per la difesa delle colture. Intrattiene rapporti di collaborazione con diversi centri Universitari e si occupa principalmente di ricerca di soluzioni per la riduzione dell’impatto ambientale e dell’uso dell'acqua, di tracciabilità certificata dei trattamenti in campo, di interconnessione IOT e valutazione del carbon footprint, e di diserbo interfilare con sola acqua in alternativa al glifosato. Elettrone Srl di Verona è specializzata nella produzione di software per dispositivi per l'efficienza energetica. Tonello Srl di Sarcedo (VI) è leader mondiale delle tecnologie per il finissaggio dei capi d'abbigliamento: con oltre 9.000 macchine vendute in tutto il mondo, è considerata il punto di riferimento per l’industria del settore. Brevetti WAF Srl di Creazzo (VI) è specializzata in produzione di articoli enologici promozionali personalizzati, stampaggio materie plastiche e riutilizzo dello scarto derivante dalla produzione per mezzo di trafilatura.

Infine, per il settore Servizi di Progettazione per il trattamento delle acque reflue, l’impresa selezionata è Panta Rei Srl di Fiesso d'Artico (VE), partner di aziende industriali con un’offerta caratterizzata dalla ingegneria progettuale e la fornitura di soluzioni tecnologiche e impiantistiche innovative per il trattamento delle acque di processo e il recupero delle acque reflue depurate. Molti i clienti in Centro America e nel Sud-Est Asiatico.