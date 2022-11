Imprese Vincenti, a Bergamo la quinta tappa del roadshow

Centrale, nella nuova tappa lombarda, il tema della ricerca e della formazione: a Bergamo, nel Centro Congressi Giovanni XXIII, altre 10 Imprese Vincenti si sono presentate all’ampio pubblico raccontando la propria storia, il proprio percorso di sviluppo e gli investimenti in ricerca e formazione che in un contesto economico difficile come l’attuale hanno portato queste aziende a eccellere.

“Le aziende che premiamo oggi – ha infatti spiegato Gianluigi Venturini, Direttore Regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo – sono l’esempio dell’eccellenza imprenditoriale del nostro Paese capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto”. E proprio in questo scenario, Intesa Sanpaolo “è fortemente impegnata a supportare il tessuto imprenditoriale in un percorso di crescita sostenibile, accompagnandolo nella sempre più necessaria ed urgente evoluzione verso l’economia green, la digitalizzazione e tutti i filoni progettuali del PNRR” anche grazie a iniziative come Imprese Vincenti, grazie al quale le aziende selezionate vengono accompagnate lungo un percorso di crescita e di valorizzazione grazie a strumenti utili a favorire gli investimenti nei fattori intangibili (ricerca e sviluppo, filiera, formazione e risorse immateriali) e nei pilastri dello sviluppo: internazionalizzazione, sostenibilità, innovazione, digitalizzazione e finanza straordinaria.

La tappa di Bergamo è stata quindi dedicata proprio alla ricerca e alla formazione, che, ha ricordato Venturini, “nell’attuale contesto possono assumere un ruolo decisivo nel processo di innovazione delle nostre imprese. La sostenibilità passa anche attraverso la valorizzazione del capitale umano, da perseguire con continui investimenti in formazione, con l’inserimento in azienda di giovani con elevate competenze la cui presenza è appurato contribuisce ad aumentare la propensione aziendale a brevettare, con una maggiore capacità di attrazione e trattenimento di talenti che ogni anno lasciano il nostro Paese ad esempio utilizzando le leve del welfare aziendale. Un contributo può venire inoltre dalle startup innovative che possono creare rilevanti spillover nel territorio e in questo la Lombardia si colloca al primo posto in Italia”.

Proprio l’innovazione, secondo un rapporto della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, è “fondamentale per continuare a crescere ed essere competitivi nel panorama internazionale”, e l’aumento della propensione a innovare delle imprese italiane “può portare a un innalzamento del potenziale di crescita e della capacità di creare valore della nostra economia”. L’analisi su un campione di circa 62.800 imprese manifatturiere italiane con un fatturato superiore a 400mila euro nel 2019, chiarisce il report, “conferma, infatti, performance migliori per le imprese con brevetti che hanno mostrato una maggiore tenuta del fatturato nel 2020 (-7,9% la variazione, tre punti percentuali meglio del resto delle imprese) e livelli di EBITDA margin saliti nel 2021 al 10,1% (vs l’8,8% delle aziende senza brevetti)”. In questo contesto, la Lombardia risulta “ben posizionata in quanto a intensità brevettuale, con 133,1 brevetti per milione di abitanti registrati allo European Patent Office, quasi il doppio rispetto alla media italiana (74,6)”. Ciononostante ci sono “margini di miglioramento”: in Lombardia la propensione a investire in R&S “è in linea con la media nazionale (circa l’1,5% del PIL), ma distante da Piemonte ed Emilia-Romagna che sono sopra la soglia del 2% e lontana dal dato tedesco che è pari al 3,1%”.

In questo, sottolinea lo studio, “il rafforzamento della propensione a innovare dell’Italia passa attraverso la valorizzazione del capitale umano, sia con più investimenti in formazione, sia con l’inserimento in azienda di giovani con elevate competenze. E poiché il tema delle “difficoltà che le imprese lombarde incontrano ogni giorno nel trovare sul mercato competenze, sempre più necessarie per affrontare le sfide dell’innovazione” è sempre d’attualità, una possibile soluzione è quella di potenziale “il welfare aziendale che può contribuire ad attrarre e a trattenere i migliori talenti”.

Dopo le tappe di Milano, Torino, Cuneo, Brescia e Bergamo, il tour prosegue ora con altre 9 tappe in tutta Italia: il prossimo appuntamento è il 30 novembre a Padova, con il tema della Sostenibilità al centro dell’incontro. Durante il roadshow sono previsti anche due focus tematici: uno dedicato all’agribusiness, un’industria fondamentale che rappresenta circa il 17% del nostro PIL; l’altro alle imprese sociali e al terzo settore, che esprimono una componente essenziale dell’economia del Paese. Particolare attenzione è dedicata anche al turismo, un comparto che dopo aver sofferto molto gli effetti della pandemia si sta rivelando determinante per la ripresa italiana. Verrà infine organizzato un evento conclusivo di rilievo nazionale, rivolto a tutte le 140 Imprese Vincenti, che proporrà il confronto a più voci sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana.

Le 10 Imprese Vincenti presentate a Bergamo

Per il settore Meccanica due sono le Imprese Vincenti selezionate per questa tappa. MI-ME Minuterie Metalliche Meles di Bonate Sopra (Bergamo), è specializzata nella produzione di particolari tranciati complessi di precisione destinati a vari settori industriali ed esportati verso i maggiori Paesi industrializzati. Eutro Motion di Cantù (Como) opera invece nei servizi e prodotti integrati per l'automazione e la robotica e nella fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità.

Nel settore Automotive l’azienda selezionata è Rattix di Barzago (Lecco) offre soluzioni di mobilità che vanno dalla vendita auto al noleggio, fino alle moto. In ottica di economia circolare, Rattix acquista auto e moto usate, le ripristina e le reintroduce sul mercato per allungarne il ciclo di vita. Per il settore Trasporti è invece stata scelta Vector di Castellanza (Varese), una società benefit di proprietà familiare indipendente: specializzata nei Trasporti Internazionali, compete con aziende multinazionali.

Due le Imprese Vincenti scelte nel settore Moda. Santini Maglificio Sportivo di Lallio (Bergamo) è uno dei maggiori player nella produzione di abbigliamento tecnico da ciclismo, con una spiccata vocazione innovatrice grazie all’utilizzo delle tecnologie più avanzate. Tessitura Taiana Virgilio di Olgiate Comasco (Como), in 90 anni di vita ha saputo evolvere la propria produzione dal classico tessuto per abbigliamento ai tessuti tecnici elasticizzati altamente performanti, e l’ufficio R&S collabora con le più qualificate università ed enti di ricerca.

Elmec Informatica di Brunello (Varese) è l’azienda selezionata nel settore Informatica. Services provider di servizi e soluzioni IT per le aziende, offre una copertura internazionale in oltre 100 Paesi. Per il settore Elettronica è invece FAE Technology di Gazzaniga ( Bergamo), l’impresa selezionata. Si tratta di una società benefit che opera nel design, nello sviluppo di POC, nella progettazione industriale, nella prototipazione, nella produzione e nella fornitura di soluzioni nel settore dell’elettronica embedded e prodotti elettronici custom.

Per il settore Motori elettrici l’impresa scelta è Sisme di Olgiate Comasco (Como), attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di rotostatori per compressori frigoriferi ermetici e semiermetici, motori elettrici frazionari per i settori della ventilazione, cappe, forni professionali (per ristoranti) e macchine per il caffè, motopompe per lavastoviglie con elemento riscaldante integrato.

Infine, per il comparto Salute, è stata selezionata Tecnobody di Dalmine (Bergamo), che opera nel settore medicale riabilitativo con lo sviluppo di prodotti 100% made in Italy per riabilitazione fisica, prevenzione e performance sportiva.