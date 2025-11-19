Festività in arrivo: a tavola con serenità, piacere e senza eccessi

Tavole imbandite, brindisi, amici e parenti. Il conto alla rovescia per le festività è iniziato e se l’atmosfera di allegria ci ha già contagiato e anche vero che a questo si accompagna spesso una certa preoccupazione sul come “superarlo” senza ritrovarsi troppo appesantiti e mantenendo un rapporto sano con il cibo. Le festività sono infatti sinonimo di convivialità e tradizione, ma anche di tavole imbandite e portate abbondanti.