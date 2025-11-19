Conservare gli alimenti, lo fai nel modo giusto?

La temperatura ideale del frigorifero deve mantenersi tra +1 °C e +5 °C, mentre il freezer dovrebbe restare stabile a -18 °C. È importante ricordare che non tutti i cibi si conservano nello stesso modo: ogni ripiano ha infatti una funzione precisa. Frutta e verdura, ad esempio, andrebbero riposte nei cassetti inferiori, dove l’umidità è maggiore, mentre carne e pesce crudi devono occupare i ripiani più freddi, separati da altri alimenti per evitare contaminazioni crociate. Mai mettere cibi caldi: alterano la temperatura interna e possono compromettere anche gli altri alimenti.