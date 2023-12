Famiglia Cotarella, la passione per il vino ridà vita al territorio

Da quell’impegno è partita la storia di una casa vinicola che da tre generazioni, con passione e dedizione, guarda al futuro rimanendo però al tempo stesso profondamente legata a un territorio con grandi e nobili tradizioni, capaci di produrre uve che danno vita a vini straordinari. Come il Ferentano, vino prodotto a partire dalla vendemmia 1998 dopo anni di esperienza e di studi sull’affascinante varietà Roscetto. E poi, nel 1993, la nascita di uno dei più grandi e innovativi rossi italiani, il Montiano, un clone di Merlot che ha dimostrato la vocazione alla qualità delle terre laziali.

Anno dopo anno, Famiglia Cotarella ha quindi proseguito il processo di valorizzazione di vitigni storicamente legati al territorio dando vita a vini quali il Pomele, il Marciliano, il Tellus Syrah. E poi, nel 2009, per celebrare i trent’anni di vita dell’azienda è stato presentato il Rosso dell’Umbria Trentanni, mentre per il 150 anni dell’Unità d’Italia sono nati lo spumante Anita, ottenuto da uve Aleatico, e Soente, un bianco laziale nato dall’incontro tra Viognier e vitigni sperimentali. Varietà sperimentali che da oltre vent’anni sono impiantati anche a Montecchio, sulla collina a sud di Orvieto, assieme a Merlot, Cabernet, Sangiovese, Verdicchio e Vermentino, mentre nei vigneti storici dell’azienda, tra Montefiascone e il Lago di Bolsena, si coltivano Roscetto, Aleatico, Trebbiano e Malvasia, e alcune varietà internazionali come Merlot, Syrah e Viognier.

Ricerca e innovazione

Ricerca, sperimentazione e innovazione, infatti, in Famiglia Cotarella si fondono da sempre con l’obiettivo di valorizzare i vitigni e le uve storicamente legati al territorio. Una sfida che è stata raccolta anche dalla terza generazione giunta alla guida dell’azienda di famiglia, e con Dominga, Marta ed Enrica Cotarella è stata sviluppata una nuova architettura di marca. Famiglia Cotarella è diventato il brand di riferimento che racchiude Falesco (per i vini della tradizione), Cotarella (per i top di gamma), Intrecci (la scuola di Alta Formazione), Liaison (marchio per la distribuzione di Champagne Alexandre Filaine, Vilmart&Cie, Egly Ouriet e Doyard). E poi Fondazione Cotarella, progetto nato ad aprile 2021 con lo scopo di tutelare e promuovere il territorio, anche dal punto di vista turistico; offrire supporto ai giovani con disturbi del comportamento alimentare e facilitare le relazioni e l’empatia tra adulti e giovani.