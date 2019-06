Da Esino Lario è partito il supporto di Eolo contro lo spopolamento

Attraverso l’iniziativa Eolo offre infatti un milione di euro l’anno per tre anni (pari all’1% del fatturato annuale dell’azienda) in dispositivi tecnologici e connettività, che possono portare anche le realtà più piccole a innovarsi e a trasformarsi in “Smart City”. E, particolare non secondario, la distribuzione delle risorse avviene, attraverso la piattaforma missionecomune.eolo.it, grazie alla partecipazione e all’attivismo della popolazione: attraverso “missioni” social di promozione del proprio territorio, e tramite il voto di cittadini e simpatizzanti, i Comuni concorrono infatti per aggiudicarsi i contributi.

E ogni mese i dieci Comuni in vetta alla classifica ricevono i premi di ultima generazione per salvaguardare il territorio e diventare vere e proprie Smart City anche senza bisogno di essere grandi metropoli. “Lo spopolamento – ribadisce infatti il sindaco di Esino Lario, Pietro Pensa – si combatte con una visione di medio periodo per rigenerare quel patrimonio di fiducia che è il collante delle piccole comunità. Noi abbiamo ricostruito la fiducia verso il futuro per le giovani coppie e per chi il paese lo abita. Abbiamo promosso un bonus bebè, ristrutturato la scuola elementare, riattivato l’asilo, creato occasioni di turismo e di promozione territoriale, sviluppando percorsi sostenibili e inaugurando un nuovo museo digitalizzato della cultura, per rendere gli esinesi sempre più orgogliosi del meraviglioso territorio che abitano”.

E che ora, anche grazie al progetto di Eolo, può aspirare a dotarsi di infrastrutture tecnologiche all’avanguardia. E dato che tutto è iniziato con la campagna del sindaco Pietro Pensa, primo cittadino di Esino Lario, proprio il piccolo borgo lecchese è schizzato in vetta alla classifica quando è stata lanciata la campagna di Eolo.

Ma la graduatoria è in continua evoluzione, e proprio grazie alla partecipazione dei cittadini può essere ribaltata e mutata più e più volte. Insomma, i giochi non sono per nulla fatti, e in quella che si annuncia una competizione serrata tra i piccoli Comuni d’Italia c’è tempo fino al 31 maggio 2020 per portare in vetta il proprio borgo.