Telepass Pay: l’app unica che salva tempo e imprevisti

Se ti chiedessero qual è la risorsa più importante nella tua vita, cosa risponderesti? Probabilmente, il tempo . Per moltissimi la giornata tipo è simile a un grande gioco dell’oca su un tabellone fatto di traffico e ricerca disperata di un parcheggio. L’imprevisto? Le monetine che mancano ogni volta. Per altri, invece, è una continua trasferta di lavoro: treni, aerei, taxi.

E la zona a traffico limitato, ça va sans dire, è la casellina che ferma il giro. Ma anche quando il lancio di dadi sembra favorevole, ecco che la sorte ci mette lo zampino e blocca di nuovo il turno: suona la campanella della scadenza del bollo o dell’RC auto e anche l’automobilista più accorto è costretto, per l’ennesima volta, a saltare il giro.

Fuor di metafora, immagina gli stop sul tabellone come delle occasioni mancate per riappropriarti del tuo tempo: un caffè, dieci minuti di sonno in più, una chiacchierata fra colleghi, un weekend di riposo libero da impegni e burocrazia. Bene: se non è ancora stata scoperta una formula magica per eliminare gli imprevisti dalle nostre vite, esistono però degli strumenti per gestirli decisamente meglio. E proprio su quelli possiamo puntare.

La soluzione più veloce si chiama Telepass Pay e riunisce insieme la maggior parte dei servizi che probabilmente già la maggior parte di noi utilizza, gestendoli però attraverso una miriade di app diverse. Dov’è la novità? Esattamente in questo: poter gestire servizi tanto diversi attraverso un unico strumento.

Pagare parcheggio e sosta con Telepass Pay

Prendiamo la fonte primaria di stress nelle grandi città: la sosta. Che siano strisce blu o parcheggi multipiano, poco importa: l’app permette di pagare con un click la sosta in tutte le città in cui il servizio è attivo. Se ne hai bisogno, puoi prolungarla o interromperla in qualunque momento. Non solo: nei parcheggi convenzionati – compresi quelli di stazioni e aeroporti – puoi accedere esattamente come se stessi attraversando il casello autostradale, grazie al tuo dispositivo Telepass. L’app, naturalmente, ti dice dove puoi trovarli. E se attraversi la zona C di Milano, il dispositivo monitora la tua targa e ti addebita il costo direttamente sul conto ogni tre mesi.

Comprare il biglietto del treno, del traghetto e attivare lo skipass

Non avrai più bisogno di app diverse per gestire l’accesso ai diversi mezzi di trasporto: potrai comprare il biglietto del treno o del traghetto direttamente attraverso l’app unica Telepass Pay. Non solo: potrai accedere al traghetto per lo Stretto di Messina senza code e senza scendere dalla macchina, utilizzando la corsia gialla riservata agli abbonati Telepass.

Mobilità sostenibile: monopattino, bici, scooter, taxi e mezzi pubblici

Se una volta in città vuoi dimenticarti completamente della tua auto, puoi farlo. Nelle città in cui il servizio è abilitato, puoi noleggiare un monopattino, uno scooter elettrico o una bici elettrica direttamente attraverso l’app. Puoi anche prenotare un taxi o pagare il biglietto o l’abbonamento del bus nella provincia di Monza e Brianza e nella città metropolitana di Milano.

Pagare il bollo, l’assicurazione, l’RC auto

Infine, con l’app unica Telepass Pay puoi dire finalmente addio alla carta imprevisti legata alla scadenza del bollo o dell’assicurazione. Non solo con il servizio Memo di Telepass puoi ricordare in anticipo tutte le scadenze legate alla tua auto, ma puoi pagare direttamente le tue spese attraverso l’app o aggiornare le tue targhe.

Risparmiando tempo nel cercare parcheggio, pagare la sosta, sbrigare le questioni burocratiche legate alla tua auto o noleggiare mezzi di trasporto sostenibili, vedrai che sarà facilissimo trovare il tempo per quel caffè. O per un viaggio, magari: i biglietti per partire, in fondo, sai già dove trovarli.

Dove scaricare Telepass Pay

L’app telepass Pay è disponibile su Apple Store e Google Play ed è gratuita. Ogni pagamento è protetto da un PIN a 6 cifre e dal riconoscimento biometrico.