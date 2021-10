Compra ora e paga dopo: in crescita il trend del BNPL

Da tempo è molto diffusa all’estero, soprattutto negli Stati Uniti e in Australia, e nel periodo della pandemia ha conosciuto una forte crescita: secondo Forbes il suo utilizzo negli Usa è più che raddoppiato dal 2019 tra i Millennials ed è cresciuto di addirittura sei volte tra i ragazzi della Generazione Z. Ma la corsa della formula BNPL (Buy Now Pay Later, compra ora e paga dopo), spinta dalla necessità sempre più frequente – anche a causa delle incertezze economiche indotte dalla pandemia - di dilazionare anche le spese essenziali, non è ancora finita: stando a uno studio di Kaleido Intelligence, entro il 2025 il settore crescerà del 25% a livello mondiale soprattutto grazie al traino dell’eCommerce.

Ma che cos’è e come funziona questa modalità di pagamento che tanto successo sta riscuotendo a livello mondiale? L’idea che sta alla base del modello Buy Now Pay Later è semplicissima: quando si effettua un acquisto nel negozio (fisico o virtuale) di un rivenditore convenzionato, si può chiedere che venga applicata la formula BNPL. In questo caso, se il pagamento viene approvato (ci vuole solo poco più di una normale transazione elettronica), l’importo dovuto viene suddiviso in una serie di rate senza interessi e senza costi aggiuntivi che verranno poi addebitate a scadenze mensili.

Si tratta, dunque, di una sorta di rateizzazione a tasso zero (ma con meno burocrazia di un classico prestito) che offre la possibilità di dilazionare in modo semplice e immediato qualsiasi acquisto. E il successo di questa formula è dovuto proprio alla sua semplicità e al fatto che convenga sia al cliente sia al rivenditore: il primo, infatti, può rateizzare senza interessi e senza costi il pagamento, mentre il commerciante, oltre al fatto di incassare subito l’importo (meno una commissione che viene applicata dal gestore del servizio come accade per qualsiasi tipo di transazione elettronica), può incrementare le vendite perché consente ai clienti di acquistare beni che, altrimenti, potrebbe aver problemi a pagare.

In Italia a lanciare 10 anni fa l’innovativa formula Buy Now Pay Later è stata Cofidis con la sua soluzione PagoDIL che, presente in oltre 35mila negozi convenzionati, consente a un numero sempre maggiore di clienti di dilazionare i propri acquisti a tasso zero. E rispetto ad altre proposte simili è ancora più semplice e immediata: per ottenere la rateizzazione a tasso zero e senza spese del proprio acquisto in un negozio convenzionato è sufficiente presentare la propria carta Bancomat o Postamat e fornire un documento d’identità, il codice fiscale, il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail. Pochi secondi dopo la richiesta, senza nemmeno dover mostrare la busta paga, arriva l’esito della transazione e l’importo dell’acquisto viene rateizzato.

Una procedura che è ancora più immediata con la versione per eCommerce di PagoDIL che, lanciata da poco, ha immediatamente avuto grande successo: in questo caso basta scegliere di pagare con PagoDIL al momento del checkout, inserire i propri dati, scattare una foto dei documenti, inserire il codice di verifica ricevuto via SMS e il gioco è fatto.

Semplice e veloce, nel corso degli anni PagoDIL è stata la soluzione scelta da un numero crescente di persone per poter rateizzare i propri acquisti: secondo un’analisi di Cotè Client, il 37% dei clienti intervistati non avrebbe infatti potuto (o voluto) effettuare l’acquisto se non avesse potuto utilizzare PagoDIL, e il 31% di quanti ne hanno invece beneficiato ha potuto decidere di effettuare un acquisto più caro (mediamente il 54% in più) di quanto inizialmente previsto.