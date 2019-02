Aruba Enterprise al fianco di aziende e PA per vincere le sfide dell’era digitale

“Un tassello fondamentale della nostra strategia di crescita, che si colloca perfettamente nel piano generale di investimenti che stiamo portando avanti con la costruzione di nuove infrastrutture e servizi sempre più evoluti”. Così Stefano Cecconi, AD di Aruba , descrive il lancio di Aruba Enterprise , presentata giovedì 7 febbraio nel corso di un evento esclusivo al Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro, il più grande data center campus d’Italia. A questa divisione specializzata, che pur offrendo già i propri servizi a importanti clienti, ha ora acquisito la rilevanza di un brand dedicato e soprattutto l’indipendenza necessaria alla focalizzazione completa sul proprio target di riferimento, è affidato il compito, ha spiegato Cecconi, “di rappresentare per i clienti un partner ormai consolidato e competente, in grado di comprendere le loro esigenze, ideare soluzioni e sviluppare per loro progetti mirati per vincere le sfide in questa fase di sviluppo e trasformazione digitale globale”.

La giornata, con Intel e VMware in qualità di sponsor, si è sviluppata con una serie di interventi che si sono susseguiti sul palco: dal discorso tenuto dal moderatore, Riccardo Luna, sull’evoluzione tecnologica del mercato dei servizi alle imprese rivolte all’innovazione, passando per gli spunti da parte degli ospiti (tra i quali anche rappresentanti di aziende, enti e istituzioni dell’Italia digitale), per arrivare alla presentazione del team Aruba.it Racing con i due piloti di Superbike Chaz Davies e Alvaro Bautista e con il campione Mauro Bergamasco.

Particolarmente interessante, nel corso dell’evento, è stata la testimonianza portata dai manager di due grandi aziende internazionali che hanno scelto Aruba come partner: il Procurement Category Manager di Decathlon Italia e il CTO di Nexive hanno infatti spiegato come il team di Aruba Enterprise abbia efficacemente supportato le due aziende nel corso di tutto il loro percorso di trasformazione digitale, dalla progettazione di nuovi processi IT interni alla loro implementazione e all’integrazione nei sistemi e nelle procedure preesistenti. Del resto Aruba, che già dal 2006 realizza interventi ad hoc per banche e Pubblica Amministrazione oltre che per grandi aziende e multinazionali dei più svariati settori (compresi quelli farmaceutico, manifatturiero, energetico e dei media) ha acquisito negli anni un know-how che le ha consentito di mettere a punto soluzioni e infrastrutture innovative a servizio dei propri clienti.

A partire dai servizi di “Cloud e Data Center” di Aruba Enterprise (la cui rete è estesa in tutta Europa e vede proprio nel data center campus bergamasco dove si è tenuta la presentazione la propria punta di diamante), con soluzioni che vanno dalla realizzazione di infrastrutture cloud integrabili con i sistemi esistenti a servizi di Data Center completamente personalizzabili, da strumenti per incrementare la sicurezza grazie ai servizi di Backup e Disaster Recovery (sia all’interno dei data center aziendali sia nel Private Cloud Aruba) a servizi di progettazione, migrazione, gestione e monitoraggio delle infrastrutture IT aziendali. Aruba Enterprise mette poi a disposizione delle imprese una gamma di “Trust Services” appositamente sviluppati per la Rivoluzione Digitale: dai servizi di identità digitale (compresi SPID e autenticazione forte) alla PEC, dalla fatturazione elettronica alla firma digitale, dalla generazione di certificati SSL per server e client alla conservazione digitale dei documenti secondo quanto previsto dalle normative. Ecco perché, spiega il nuovo Direttore Commerciale di Aruba, Stefano Sordi, “l’ufficializzazione della divisione Enterprise è il naturale completamento di un percorso di crescita e l’inizio di una più forte azione di posizionamento dell’azienda su una fascia di mercato importante come quella degli enti pubblici e delle medie e grandi imprese sia a livello nazionale che internazionale.” Imprese che possono contare sempre più sull’affidabilità e sulla solidità di un’azienda 100% italiana, che ha tutte le intenzioni di continuare ad investire nella trasformazione digitale del Paese, fare network con system integrator, consulenti e partner e portare innovazione nelle grandi aziende e nelle PA.