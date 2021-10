Per 3M la sostenibilità è un impegno che vale 1 miliardo di dollari

Azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050, riduzione del 25% dei consumi idrici nei propri impianti e restituzione all'ambiente di acqua di qualità superiore dopo averla impiegata per le attività produttive. Sono questi gli obiettivi che si pone in ambito ambientale 3M e per i quali, nei prossimi 20 anni, investirà circa 1 miliardo di dollari.

Non solo sosteniblità: 3M e i criteri ESG

“Insieme alla crescita, siamo determinati ad assumere un ruolo guida nella tutela dell'ambiente, nell'equità, nella giustizia sociale e nella governance aziendale”, ha dichiarato il Presidente e CEO di 3M Corporation, Mike Roman. “I nostri investimenti ci permetteranno di essere più efficaci ed efficienti e di trainare la crescita”.

Gli sforzi continui di 3M in materia di sostenibilità e gestione ambientale sono iniziati decenni fa, con l’avvio, tra gli altri, del programma 3P - Pollution Prevention Pays, che ha permesso di evitare oltre due milioni di tonnellate di inquinamento.

La road map della sostenibilità

La “road map della sostenibilità” prevede una riduzione delle emissioni del 50% nelle attività produttive entro il 2030, dell’80% entro il 2040, e del 100% entro il 2050.

3M si pone poi l’obiettivo di una riduzione del consumo idrico: del 10% entro il 2022, del 20% entro il 2025 e del 25% entro il 2030. L’azienda inoltre entro il 2024 installerà in tutte le sedi tecnologie all’avanguardia per la purificazione dell’acqua in modo di restituire all’ambiente acqua di qualità dopo l’utilizzo nelle operazioni di produzione.

La riduzione dell’impatto ambientale inizia dai prodotti

Alla base dell’impegno di 3M per la sostenibilità ambientale troviamo i prodotti stessi dell’azienda, capaci di impattare fortemente grazie alle tecnologie studiate e applicate. Si va dai prodotti 3M che permettono la realizzazioni ad esempio di semiconduttori più efficienti e dispositivi con prestazioni migliori e di più lunga vita, alla creazione di prodotti con materiali riciclati, anche nel caso di quelli iconici, come il nastro Scotch™ o i Post-it™.

Si passa poi ai materiali per l'assemblaggio e l’alleggerimento, fondamentali nella produzione della nuova generazione di auto, fino alle pellicole 3M per finestre che, grazie alla capacità isolante, rendono più efficienti gli edifici.

L’azienda

3M, con un fatturato di 32 miliardi di dollari e 96mila dipendenti, opera in 200 Paesi del mondo. L’azienda declina le sue 51 piattaforme tecnologiche in quattro aree di business per un portfolio complessivo di 55mila prodotti. Si stima che ogni giorno una persona incontri 3M almeno 100 volte e non è mai più lontana di 3 metri da una tecnologia 3M.

Connotata da un costante impegno nell’innovazione, 3M investe il 6% del suo fatturato mondiale in ricerca e sviluppo, permettendo all’azienda di contare ad oggi oltre 117mila brevetti registrati. Ricercatori e scienziati, inoltre, possono trascorrere il 15% del proprio tempo su progetti a loro scelta.

In Italia 3M è presente da 57 anni, e conta oggi circa 800 collaboratori, per un fatturato di oltre 455 milioni di euro.