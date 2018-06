8 giugno 2018 07:50 Seat, la sportività FR per la Ibiza TGI a metano Test drive anche per Arona TSI FR 150 CV

Il giovane Salone del Parco Valentino a Torino (con questa è la 4° edizione) si sta ritagliando un ruolo di vetrina importante per le auto, italiane e straniere, che hanno mercato in Italia. Una di queste è sicuramente Seat Ibiza, il modello più venduto di sempre della Casa spagnola e molto amata in Italia. Ragion per cui Torino diventa il luogo ideale per presentare una novità come lʼIbiza TGI FR a metano.

Motore 3 cilindri di solo un litro di cilindrata e cambio manuale a 5 marce, bella potenza di 90 CV, la Seat Ibiza TGI FR offre vari vantaggi: la sportività del marchio FR (Formula Racing), il piacere di guida che consegue dallʼassetto con sospensioni sportive, il rispetto per lʼambiente e per le tasche dellʼautomobilista, visto il costo contenuto del carburante metano per autotrazione rispetto a benzina e diesel. La compatta 5 porte spagnola si presenta con la bella personalità dellʼattuale generazione e, in più, i cerchi in lega da 17 pollici, i vetri posteriori privacy e il doppio terminale di scarico.