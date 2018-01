Arona, il Suv anticonformista secondo Seat

Linee semplici quelle di Arona, leggere, che danno lʼidea dellʼagilità e citano in molti particolari il fratello maggiore, con le barre sul tetto standard e i cerchi da 16 pollici. Eppure che Arona sia un Suv “piccolo” lo si capisce bene salendo a bordo: è sì comodo e con una bella seduta alta che piacerà ai guidatori di ogni giorno, ma gli spazi non sono il massimo e soprattutto dietro i tre posti omologati sono sacrificati. Anche le rifiniture si presentano al limite e pecca qualche mancanza di vani porta-scomparti. Ma lʼUrban Suv è un veicolo giovanile e Seat ha preferito andare incontro alle esigenze di questi, dotando Arona fin dal primo livello Reference di un buon sistema dʼinfotainment, con audio e 4 altoparlanti e connessione Bluetooth .

Seat Arona arriva sul mercato italiano in tre allestimenti ‒ Reference, Style, Xcellence ‒ ma tra il primo e lʼultimo corre una bella differenza. È vero che il Front Assist con sistema di frenata dʼemergenza automatica è di serie su tutti e tre i livelli, come anche lʼHill Hold per le partenze in salita, ma il Cruise Control e i sensori di parcheggio posteriori lo sono soltanto dal secondo allestimento Style. Sul livello Xcellence cʼè poi il pacchetto Audio con schermo a colori da 8 pollici e Bluetooth a comandi vocali e il climatizzatore bizona. I motori a benzina sono i moderni 1.0 EcoTSI da 95 CV con cambio manuale a 5 marce e da 115 CV, con manuale a 6 marce o doppia frizione DSG a 7 rapporti. Più avanti arriverà anche un 1.5 turbo da 150 CV.