A Barcellona la Seat Arona piove dal cielo

Barcellona è dunque la location giusta per le prime apparizioni di Arona, che farà poi il suo debutto ufficiale al Salone di Francoforte dʼinizio autunno. E come vediamo in questo video, di vera e propria apparizione si deve parlare a proposito dellʼesemplare di Arona trasportato da un elicottero nei cieli della capitale catalana e ben visibile dai bagnanti. Un modo per dire che Arona è sì un Suv cittadino, ma non manca di spirito dʼavventura e pensarlo per una vacanza lunga o un bel viaggio non è sbagliato. I paraurti, i passaruota e le minigonne laterali in gomma scura connotano il look del veicolo, come anche il tetto con barre portapacchi. Lungo 4,138 metri e con 5 porte, Seat Arona è più alto di 10 cm rispetto alla nuova Ibiza e ha un bel bagagliaio da 400 litri.