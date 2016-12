Seat Arona e le altre novità del 2017

La prima è il crossover Arona, di taglia più piccola rispetto ad Ateca, ma per il momento il veicolo è stato soltanto annunciato e mancano news e immagini più dettagliate. Prima di Arona, il cui nome cita sia la deliziosa cittadina sul Lago Maggiore che una località turistica di Tenerife, arriverà il restyling della Leon e lʼattesa quinta generazione della best-seller Ibiza. Tutto nel 2017, come anche la Mii by Cosmopolitan, versione glamour e femminile della city car Seat, nata seguendo le indicazioni delle redattrici del più importante magazine di moda dʼEuropa. Unʼauto divertente, intraprendente, sicura di sé, proposta nei due colori Violetto e Bianco Candy. Gli interni sono un trionfo di stile, con sedili color violetto in Alcantara e tettuccio di colore scuro. Seat Mii by Cosmopolitan è proposta coi motori 60 CV e 75 CV a benzina e 68 CV a metano.