Seat Leon Cupra R, dalla pista alla strada

Prodotta in 799 esemplari ‒ 300 col cambio automatico a doppia frizione DSG e 499 col cambio manuale a 6 marce ‒ la nuova Leon Cupra R monta un classico motore 4 cilindri Volkswagen di cilindrata 2.0 turbo benzina TFSI . Un motore di grande potenza, che eroga 310 CV col cambio manuale a 6 marce e 300 CV con la trasmissione DSG a doppia frizione . Che sia una “bomba” lo dimostra il fatto che la vettura è utilizzata come safety car in varie competizioni sportive. Seat propone sulla sua sportiva 5 modalità di guida: Comfort, Sport, Eco, Individual e lʼinedita funzione Cupra . La trazione anteriore si accompagna al sistema di regolazione attiva dellʼassetto (DCC), una soluzione perfettamente sportiva.

La nuova Leon Cupra R si caratterizza per i dettagli in fibra di carbonio su alettoni e minigonne, che migliorano lʼaerodinamicità del 12,5%. I cerchi in lega da 19 pollici sono standard, come i nuovi passaruota e il disegno del diffusore posteriore, mentre la coda chiude col doppio terminale di scarico. Spiccano anche le finiture in rame dei retrovisori esterni e le potenti prese dʼaria per il raffreddamento del vano motore. Con le sue carreggiate più ampie, la nuova Cupra R monta freni Brembo e pneumatici Michelin Pilot Sport Cup. In Italia arriveranno una trentina di esemplari della Seat Leon Cupra R, tutte nella versione con cambio DSG e colore Nero Midnight, il prezzo chiavi in mano è di 46.200 euro.