Peugeot 308 SW Plug-in Hybrid, anima generosa

È la decima volta che Peugeot propone la sua station wagon media

Le due ibride plug-in erogano 180 e 225 CV di potenza

, segno di una fedeltà che ha origini lontane, anzi lontanissime: addirittura al 1893 risale la prima Peugeot e la prima automobile in assoluto venduta in Italia, una Type 3 a un uomo dʼaffari del vicentino. Ed è proprio in queste zone che Tgcom24 è venuta a testare la nuova 308 SW, in una versione GT completa per equipaggiamento e al top per motorizzazione., abbiamo provato la seconda apprezzandone tutta lʼefficienza, con una perfetta resa aerodinamica che ne fa una sicura alternativa alle versioni diesel, che pure Peugeot propone accanto a due turbo benzina.

Certo ognuno dovrà studiarsi la motorizzazione a lui più adatta, ma questa ricaricabile fa

fino a 60 chilometri in elettrico

elettronica si sicurezza

guida autonoma di Livello 2

e metà li abbiamo percorsi in una statale ad alta velocità, senza che le prestazioni ne risentissero. In autostrada poi siamo passati in modalità Sport e la nostra SW corre che è un piacere, silenziosa e confortevole. Superba anche lʼ, con ausili die un pratico Adaptive Cruise Control regolabile in piena velocità. Robusta è la frenata dʼemergenza automatica e guai a non mettere la freccia per un sorpasso, il sistema ci rimanda a centro carreggiata e ci avvisa con la spia dellʼangolo cieco, la cui portata arriva fino a 75 metri.

Lunga 4,64 metri

bagagliaio enorme da 608 litri

i due cavi in dotazione tolgono spazio al vano bagagli

308 Full Electric

(27 cm più della 308 a 5 porte ) e con un, la nuova wagon del Leone ha il giusto “allure” per replicare il successo della 5 porte: 7.000 gli italiani su 80.000 vendute nel mondo in un anno, una su quattro Phev, cioè ibrida ricaricabile. Bisogna però tener conto di un fatto:, però quello domestico, che si collega con una normale schuko, può essere lasciato a casa per una ricarica più comoda e lenta. Lʼaltro cavo ingombra ma è più rapido in ricarica, sempre ragionando nellʼottica di mezzo della transizione elettrica, che vedremo compiuta soltanto nel 2023 con lʼarrivo della(5 porte e SW) con batteria da 54 kWh e autonomia di 400 km.

Al volante lʼapproccio tecnologico cʼest magnifiche! Sarà che ci piace la

plancia pulita

con pochi tasti

tasti i-Toggles

Peugeot i-Cockpit

e il sistema dʼaerazione dal design minimalista, lineare, che corre in larghezza senza spavalde bocchette che sciupano spazio. Isono poi familiari a chi usa un qualsiasi smartphone e possono essere regolati dal guidatore secondo le sue abitudini, come anche lo schermone centrale in stile tablet. Il classico volantequi è stato perfezionato per offrire ancora maggior comfort di guida, grazie alla visualizzazione 3D che facilita la lettura del navigatore senza il bisogno di un head-up display.

Tra le altre dotazioni, non si può non citare lʼottima trasmissione automatica a 8 rapporti e per la sicurezza la

retrocamera Visiopark a 180 gradi

GT Pack ibrida plug-in 225 CV costa però 44.850 euro

. I prezzi della nuova Peugeot 308 Station Wagon partono da 25.750 euro, la nostra versione