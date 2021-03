Peugeot, il nuovo logo per esprimere prestigio, forza e lignaggio

Un esempio? Il gruppo ottico anteriore, tipico degli ultimi modelli Peugeot, che propone lʼartiglio affilato sotto il proiettore principale e che svolge le funzioni di fendinebbia e luce diurna. Un vero tratto felino, questi due artigli che stringono la griglia davanti, anchʼessa dal design molto aggressivo. Il logo del leone ora si aggiorna, un restyling allʼinsegna dellʼinnovazione stilistica e che esprime uno stemma adorno di una magnifica testa di leone. Un logo che è sinonimo di prestigio, forza, longevità, lignaggio, disegnato per durare nel tempo. Per Linda Jackson, Ceo del brand Peugeot, “significa maggior attrattività e un design sicuramente più contemporaneo”.

Con il nuovo logo parte anche la campagna “Lions of our time”, che invita i consumatori a riprendere il controllo del loro bene più prezioso: il tempo. Peugeot si è data pure una nuova immagine web, con un sito che diventa il luogo esperienziale di “concessionaria online”, un portale “business oriented” di vendita nativa online. Ma il 2021 della Casa inizia anche con il prodotto: la Nuova Peugeot 308; e soprattutto con la grande sfida di Stellantis, il neonato gruppo che fonde i francesi di PSA da un lato (con la tedesca Opel) agli italo-americani di FCA. Una galassia di marchi per rappresentare ogni segmento del mercato automobilistico e presidiare anche gli anfratti più esclusivi.

Il precedente logo del leone risale al 2010, ma dal 1850 ‒ quando debuttò come simbolo della bicentenaria azienda francese (iniziò con utensili e poi biciclette) ‒ sono stati 11 in tutto i loghi rappresentativi del leone. Lʼultima variante nasce dal Peugeot Design Lab e tiene al passo coi tempi le vetture e i simboli che le rappresentano. E quanto a stile, cʼè ben poco da dire sul successo Peugeot, che nel 2020 ha vinto con la Nuova 208 il titolo di Car of the Year, premio che nel 2017 andò al Suv 3008 e nel 2014 alla 308. E nel 2021 ha già incassato lʼ“International Van of the Year” con il veicolo commerciale elettrico e-Expert, dopo aver vinto nel 2019 con Partner.