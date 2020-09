Peugeot Nuova 308, il restyling regala lʼi-Cockpit di serie

Tempo di restyling in casa Peugeot . Non paga di due debutti col “botto” nellʼultimo anno ‒ le nuove 208 e 2008 ‒ il Leone ha adesso messo in cantiere il maquillage dei grandi Suv 3008 e 5008 e quello della best-seller 308, berlina compatta 5 porte e station wagon .

Proprio di questʼultima ha appena avviato la prevendita in Italia, con le prime consegne previste già a fine settembre. La Peugeot 308 rappresenta un modello centrale nella gamma della Casa francese. Adesso si presenta con l’importante novità del Peugeot i-Cockpit con strumentazione al 100% digitale, offerto di serie su tutte le versioni. La gamma della 308 debutta con una nuova struttura basata su tre livelli di allestimenti ‒ Active, Allure e GT ‒ e ognuno con un proprio Pack distintivo. Si fa inoltre forte dei più evoluti sistemi di assistenza attiva alla guida (ADAS).

Si va dall’Adaptive Cruise Control con funzione Stop alle manovre sicure del Visiopark con retrocamera a 180° e Park Assist. Non mancano la frenata dʼemergenza, il Driver Attention Alert e il sistema attivo di monitoraggio dell’angolo cieco, che corregge la traiettoria per mantenere la corsia qualora il guidatore non avesse acceso la freccia. Dal punto di vista estetico si fa apprezzare la nuova tinta Blu Vertigo a tre strati, optional per la carrozzeria, che identifica la personalità dellʼauto.

Prezzi: si parte da 22.700 euro per la versione benzina PureTech turbo 110 CV a 5 porte, mentre la carrozzeria station wagon costa 1.000 euro in più a parità di allestimento. A listino anche il PureTech benzina da 130 CV e il diesel BlueHDi da 130 CV. In seguito arriverà anche una versione sportiva 308 GTi by Peugeot Sport da 263 CV.