Dalla prima Peugeot del 1892 al futuro elettrico afflitto dalla Sindrome di Nokia

Il geniale aforisma di un maestro di giornalismo (che non guidava…) sembra attagliarsi alla perfezione allʼevento che Peugeot ha organizzato in quel di Bassano del Grappa per farci provare la gamma 308. La nuova distilleria Nardini ‒ Le Bolle progettate da Fuksas ‒ e il bistrò Garage Nardini le location giuste per chi, non dovendo più guidare, ha potuto gustare appieno dei sapori della più antica e famosa grapperia dʼItalia.

Ufficio stampa

Non è un caso che Peugeot abbia scelto questʼangolo del vicentino per la

Nuova 308

Peugeot Type 3

Gaetano Rossi

La ordinò il 30 agosto 1892 e gli fu consegnata il 2 gennaio 1893

ci darem la mano e un basin dʼamor

(a proposito, domani vi proporremo la prova della SW ibrida), perché è qui che fu acquistata la prima automobile in Italia. Era una, un modello 4 posti vis-a-vis che fu comprato da, imprenditore di Piovene Rocchette che la utilizzava per curare i suoi affari nella provincia di Vicenza., la distilleria Nardini esisteva già da oltre un secolo. Fu fondata nel 1779 e aveva sede sul ponte di Bassano, per la vicinanza al fiume Brenta, allʼacqua, fondamentale per una distilleria. Ma chissà se è per lʼacqua che “”.

Ford W University

Non possiamo vincere la corsa senza iniziarla

Fabrizio Faltoni

Ford Driving University

Team Fordzilla

Mustang Mach-E

DʼAnnunzio

Giovanni Agnelli

lʼAutomobile è femmina. Ha la grazia, la snellezza, la vivacità di una seduttrice

(dove W sta per Women, ma anche per Viva Ford!) ‒ “”. La corsa è quella della parità di genere nei due mondi del racing e degli eSports, e la frase è di, presidente e A.D. di Ford Italia, consapevole che se le donne sui circuiti sono poche non è per mancanza di passione, ma semplicemente di opportunità. Ecco allora, insieme allʼ Autodromo di Monza , scendere in pista lae il, che hanno permesso a 24 donne di partecipare al training per pilote professioniste. Tre sessioni di prove al volante di, poi al simulatore per proseguire una formazione che lega, naturalmente, lʼaltra metà del cielo alle quattro ruote. Dopotutto, scrivevain una celebre lettera al senatoreche gli aveva donato una cabriolet: “”.

Auto elettrica

chi salvaguarda i posti di lavoro

pensare di salvare posti di lavoro bloccando lʼinnovazione e impedendo la diffusione delle nuove tecnologie è insensato

sindrome di Nokia

? ‒ Una delle accuse mosse allʼindustria dellʼauto è che, con la transizione allʼelettrico, si perderanno molti posti di lavoro. Certo le fabbriche che producevano veicoli che andavano a combustibili fossili dovranno riconvertirsi per sopravvivere, ma questo non è certo colpa del progresso. Sì perché! Si salverebbero oggi posti di lavoro che domani, comunque, andranno persi. Non viviamo, per fortuna, in un mondo in cui tutti guidano la Trabant e chi resta indietro è perduto. È come il cowboy che per raggiungere la lontanissima Frontiera, anziché salire sul treno, non scende di sella dal suo cavallo, credendo che non morirà mai. Accadrà invece, e la malattia ha persino un nome:

Tgcom24

Investire nella trazione elettrica è allora lʼunico modo per lʼindustria dellʼauto di sopravvivere, non farlo significa imboccare lesti il viale del tramonto. E a proposito di posti di lavoro,

a nessuno salterebbe in mente di mettere al bando la chirurgia robotica o computer assistita

la produzione auto italiana consisteva in oltre due milioni di modelli lʼanno

Una scossa e passa la paura

, perché andrebbe perso il lavoro di tanti chirurghi “vecchia scuola” che operano soltanto con le mani. Tornando a bomba,tra la fine degli anni 80 e il 1990. Oggi i volumi sono la metà e in alcuni anni (dal 2009 al 2014) si è arrivati a stento a 800 mila unità. Delocalizzazione, investimenti ritardati o sbagliati hanno causato la chiusura di tante fabbriche e posti di lavoro persi. E lʼauto elettrica non cʼentrava niente.