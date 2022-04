Ford: con “The W Track” aiutiamo le donne nelle corse e negli eSports

È questo lʼobiettivo di Ford Italia , che con il progetto “ The W Track ” si fa carico di questa sfida, e lo fa… correndo! A Monza, grazie al sostegno dellʼAutodromo, sulla cui pista è stato tracciato un percorso per inserire la parola “Woman”.

Un percorso a ostacoli, perché

diventare pilota per una donna è senza dubbio più difficile

Ford W University

Ford Driving University

, e lo è anche emergere fra gli eSports. Per colmare il gap di genere, Ford si è impegnata a sviluppare il progetto, che si concretizzerà nella realizzazione della, con corsi di guida riservati alle donne e tenuti dal team di piloti dellae dai migliori sim-racers professionisti. Si cercherà così di formare le più brave per introdurle nel mondo del professionismo, evitando di replicare le situazioni di divario, professionale ed economico, che le donne subiscono in tanti settori della vita pubblica e civile.

Ufficio stampa

The W Track ha il supporto di Autodromo nazionale Monza e di Assetto Corsa

Consiglio regionale della Lombardia

Fabrizio Faltoni

, il videogame realizzato da Kunos Simulazione. Di rilievo anche il contributo del Consiglio Pari Opportunità del. “Siamo molto orgogliosi di presentare The W Track, un progetto che lancia un messaggio molto forte per promuovere lʼinclusività e la parità di genere, aprendo un varco dʼaccesso universale a uno dei mondi più competitivi e divertenti di sempre, quello degli eSports”, afferma, Presidente e A.D. di Ford Italia.

Dalle corse reali a quelle virtuali

lʼobiettivo di Ford è creare il team di eSports più inclusivo del mondo

partendo da Fordzilla

Sara Stefanizzi

Agenda 2030 dellʼOnu

, il team costruito sullʼheritage Ford per gareggiare ai massimi livelli nel mondo virtuale, e dove al momento cʼè una sola donna, la capitana(aka Kurolily). Un progetto che risponde pienamente alla mission della Casa del Blu Ovale, la cui politica di Responsabilità Sociale segue gli obiettivi dellʼper lo sviluppo sostenibile, nel cui ambito è inclusa anche la parità di genere.