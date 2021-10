Tech e Digital, il volto nuovo di Ford Fiesta

Piccola ma con grande personalità. È da sempre questo il posizionamento di Ford Fiesta allʼinterno del segmento B, di cui è stata protagonista negli anni passati (per molte annate lʼauto straniera più venduta in Italia). Aveva però bisogno di un restyling e Ford lʼha rimaneggiata da mani a piedi, aggiornandola nello stile, nei contenuti tecnici e nelle dotazioni .

La nuova Ford Fiesta sarà senza dubbio tra le novità di mercato più richieste del 2022, insieme alla Focus che pure è oggetto di un profondo restyling. Il look della compatta di segmento B svela i fari a matrice di LED adattivi con abbaglianti anti-riverbero, una sciccheria nel segmento, che accolgono la funzione “Bad Weather” per migliorare la visibilità nelle condizioni meteo peggiori. È nuovo anche il disegno del cofano anteriore e le griglie sono più grandi e differenziate in base alle versioni. Costruita sullo stesso pianale di Ford Puma, la nuova Fiesta è proposta anche nelle varianti di carrozzeria Active X, adatte agli sterrati e allʼoffroad leggero, e nella versione sportiva ST da 200 cavalli.

Molti degli equipaggiamenti di Fiesta saranno condivisi proprio con Puma (e la futura Focus), a cominciare dal quadro strumenti con display a colori da 12,3 pollici, dotazione anche questa di categoria superiore. Sulle versioni top cʼè poi lʼimpianto audio B&O con 10 altoparlanti e subwoofer, mentre il FordPass Connect si basa sul sistema multimediale Sync 3 e integra i telefonini Apple e Android. Quattro gli allestimenti: Plus, Titanium, ST Line e Active, gli ultimi due anche con le stimmate X per lʼoffroad leggero.

Cuore dellʼofferta è la motorizzazione EcoBoost Hybrid a 48V, un motore termico 1.0 da 125 CV coadiuvato da unʼunità elettrica che funge anche da alternatore/starter. Ha lo Start&Stop capace di spegnere il motore già se si scende sotto i 25 km/h, quindi ancora in marcia. Abbinata alla trasmissione automatica a 7 rapporti Powershift, questa motorizzazione ibrida riduce di circa il 10% i consumi di benzina rispetto al 1.0 di pari potenza ma non ibrido. Tre le modalità di marcia: Normal, Sport, Eco, ma la versione Active ne aggiunge altre due: Trail e Slippery.

Upgrade importante nel campo dellʼelettronica di sicurezza. Nuova Fiesta vanta lʼAdaptive Cruise Control, la telecamera di parcheggio e il riconoscimento dei segnali stradali. Un mondo a parte è invece rappresentato dalla variante Fiesta ST, il cui motore turbo benzina 1.5 eroga 200 CV e 320 Nm di coppia massima, per unʼaccelerazione da 0 a 100 in soli 6,5 secondi. Sulle strade italiane vedremo tutta la gamma a inizio 2022.