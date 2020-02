Le nuove forme di Ford Puma, il crossover giovane

Il giovane crossover Ford è la nostra prova della settimana. Lo abbiamo guidato tra Malaga e Marbella, nella dolce Andalusia dai miti inverni, nella versione mild hybrid da 115 CV e in quelle premium da 155 CV solo benzina Titanium e ST Line. Ha un compito importante per Ford in Europa, sarà il primo modello elettrificato di massa, perché lʼobiettivo è venderne 30 mila soltanto in versione ibrida. Poi arriverà lʼassalto Ford nel settore, con 14 nuovi modelli elettrificati nel giro di un anno. Tornando a Puma, ci saranno molte versioni premium, come lʼattesa Vignale.

Bella, con un design accattivante e dinamico e la linea del tetto inclinata, Ford Puma è però soprattutto unʼauto spaziosa e funzionale, con il portabagagli da 456 litri e in più il distintivo MegaBox: un vano profondo e verticale di 115 cm dove poter caricare un monopattino elettrico o due sacche da golf. Una soluzione intelligente, che aggiunge fruibilità a una vettura che stravolge i segmenti tradizionali: in quello B ci sta stretto e piuttosto si rivolge alla clientela superiore, dove oggi Ford ha Kuga e presto cambierà radicalmente anche questo. La cosa bella del MegaBox è che ha una fodera sintetica e il tappo di drenaggio sul fondo che facilitano la pulizia con acqua.

Andiamo a vedere Puma nella nostra prova andalusa. Il crossover si guida molto bene sia su strada che sullo sterrato, con un handling meraviglioso (sembra facile proprio come la Fiesta) e la mancanza di rollio. Il selettore di guida consente dʼimpostare facilmente la modalità necessaria (Normal, Eco, Sport, Slippery e Trail) e noi abbiamo spesso virato su Sport per divertirci, visto che con 115 cavalli anche la motorizzazione piccola è una piccola belva felina. La modalità ECO è stata invece dʼobbligo in centro a Malaga, perché da sola consente di risparmiare benzina. Tutti i motori sono equipaggiati di serie con Start&Stop e cambio a 6 marce manuale.

Ibrida, spaziosa, ma anche tecnologica. Ford Puma vanta infatti tre radar, due telecamere e 12 sensori, tutti integrati nel sistema Ford Co-Pilot, che aiuta sì il comfort di guida e la sicurezza, ma guarda anche alla guida autonoma di livello superiore. Cʼè persino una nuova funzionalità di avviso di pericolo in tempo reale ‒ Local Hazard Information ‒ abilitata dal modem integrato FordPass Connect, che avvisa di un incidente vicino anche se non visibile perché nascosto da una curva o altri ostacoli.

Ford Puma arriva in questi giorni nelle concessionarie italiane, a prezzi tutto sommato accessibili: si parte da 22.760 euro. Per le versioni Titanium e ST Line il sovrapprezzo è, rispettivamente, di 2.000 e 3.000 euro. Ad aprile arriverà una motorizzazione diesel e lʼopzione del cambio automatico.