Ford attacca il nuovo anno con il graffio di Puma

Ford Puma è lʼUrban Suv che mancava nella gamma della Casa di Colonia, un crossover lungo 4,2 metri, più piccolo del Kuga (attenzione, anche la nuova generazione di questo è attesa nel 2020) e che nasce dal pianale della Ford Fiesta. In questi giorni ci sono i test drive internazionali a Malaga, calda Andalusia, e Tgcom24 presto vi fornirà la prova. Subito una prima sorpresa, benché relativa: Puma sarà disponibile fin dal lancio in versione EcoBoost Hybrid, con un motore benzina coadiuvato da un propulsore elettrico a batterie ioni-litio da 48 volt. In gamma anche gli EcoBoost benzina ed EcoBlue diesel.

Ford Puma promette una funzionalità al vertice del segmento B-Suv e ne dà un esempio con il MegaBox verticale da 80 litri, un grande vano in grado di alloggiare oggetti in profondità per oltre un metro. Questo vano va ad aggiungersi al grande bagagliaio da 456 litri, da primato per la fascia di mercato. Gli interni sono innovativi anche dal punto di vista tecnologico, con il sistema di infotainment Sync 3 che gestisce le funzioni di bordo tramite comandi vocali e, grazie allʼambiente wi-fi, connette fino a 10 dispositivi.

Quanto a sicurezza, ecco il sistema Ford Co-Pilot, che si avvale di tre radar, due telecamere e 12 sensori per assistere il conducente con le più avanzate tecnologie di assistenza alla guida. Puma è il primo dei 14 modelli che saranno elettrificati da Ford nel corso del 2020, lʼobiettivo del brand è vendere 30.000 unità del crossover in variante ibrida elettrica. Quanto al mercato italiano, i prezzi di Ford Puma partono da 22.750 euro.

