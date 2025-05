Omoda 9 SHS i-AWD: come va su strada il SUV ibrido da 537 CV

Ci mettiamo al volante della Omoda 9 curiosi di vedere come funziona il Super Hybrid System i-AWD, un ibrido che si pone l'ambizione di far coesistere efficienza e prestazioni. Rispetto alla Jaecoo 7 che abbiamo guidato qualche mese fa, il sistema utilizzato su Omoda 9 ci è sembrato ancora più evoluto e “maturo”, non solo per via della maggiore potenza. La presenza di un motore elettrico aggiuntivo rende lo schema di funzionamento ancora più complesso (come detto in totale ci sono quattro unità), ma il tutto viene gestito in completa autonomia dalla vettura e il guidatore non deve pensare a nulla, se non a selezionare la modalità di guida che preferisce. Il funzionamento appare molto fluido e il motore termico non si percepisce in abitacolo, anzi si apprezza l’elevata silenziosità della motorizzazione. I 537 CV si sentono soprattutto in accelerazione e ripresa, ma l’auto non è propriamente sportiva, dato che è progettata soprattutto pensando al comfort. Le sospensioni garantiscono un assorbimento ottimale grazie alla tecnologia a controllo magnetico CDC, in grado di modificare la risposta 1.000 volte al secondo. L’assetto è piuttosto morbido e quindi tra le curve l’agilità non è la sua qualità principale, considerando anche la massa in ordine di marcia di 2.270 kg. Molto completo il pacchetto ADAS, con ben 30 sistemi presenti a bordo.