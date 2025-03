Jaecoo 7 Super Hybrid: la prova su strada

La nuova Jaecoo Super Hybrid è un’auto tecnologica e lo dimostra fin dall’accensione: il pulsante di accensione è sparito e la vettura di accende semplicemente accedendo a bordo e allacciando la cintura. Una volta in marcia si apprezza innanzitutto la silenziosità, data non solo dalla marcia in elettrico fino a 90 chilometri (130 chilometri in città), ma anche dai vetri laminati a doppio strato per il parabrezza e i finestrini anteriori, una caratteristica da vera auto premium. Su strada abbiamo particolarmente apprezzato la fluidità del sistema ibrido: nella modalità di gestione automatica il passaggio dalla parte elettrica al motore termico (e viceversa) non è percepibile dal guidatore, una caratteristica che lo rende un ibrido sicuramente evoluto. In generale le prestazioni, nonostante la potenza elevata, non sono sportive ma questo è in linea con l’impostazione del modello, che vuole essere un tranquillo SUV per famiglie. L’elemento che ci ha convinto di meno è lo sterzo, che è poco reattivo e i cui limiti emergono soprattutto nel misto stretto. I consumi dichiarati nel ciclo WLTP variano da 0,7 l/100 Km a batteria carica a 6,0 l/100 Km con batteria scarica. Infine, il pacchetto ADAS è molto completo con ben 18 sistemi di assistenza alla guida.