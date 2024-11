Jaecoo 7, il nostro primo contatto

Jaecoo 7 l'abbiamo provata sia su strada che in off road, ma partiamo dalla strada: la vettura scorre via abbastanza silenziosa e il cambio automatico passare da un rapporto all’altro senza troppa esitazione. In generale, sebbene i chilometri percorsi non sono stati molti, il lavoro fatto sull'insonorizzazione ci sembra di buon livello, infatti i rumori esterni subentrano appena nell'abitacolo. Merito è anche delle sospensioni, anche se poi in molte curve la Jaecoo 7 si corica un po'. Passiamo alle sensazioni di guida in off-road, scoperte guidando il Suv cinese presso il Crossdromo Ciglione della Malpensa: ci siamo spinti su un terreno per lo più fangoso (le pioggie intense dei giorni precedenti la nostra prova hanno fatto la loro parte), ricco di buche e dossi. La premessa è che la nostra Jaecoo 7 montava pneumatici estivi, non proprio il massimo per la nostra esperienza di guida in fuoristrada, eppure ce la siamo cavata discretamente, aiutati dai diversi dispositivi elettronici e dalla modalità di guida Mud (disponibile soltanto per la variante 4x4). La sport utility cinese vanta un prezzo di partenza di 33.900 euro, ce ne servono 37.900 euro per la variante a quattro ruote motrici.