Nuovo Lexus RZ e le innovazioni tecniche

Pascal Ruch, Lexus Europe e Value Chain Vice President, ha parlato della visione industriale del brand di lusso giapponese: “il contributo di Lexus a questa strategia è fondamentale, non solo per il numero di veicoli ma anche per il progresso delle tecnologie elettrificate. Mentre ci concentriamo sull'elettrificazione e sul piacere di guida, o sulla creazione di nuove esperienze di guida, rimaniamo vigili e attenti rispetto alla voce dei nostri clienti. In quest'ottica, seguiamo il principio del prodotto giusto, nel posto giusto, al momento giusto, senza lasciare indietro nessuno.” La strategia multi-tecnologica di Lexus, che consiste nel fornire ai clienti una gamma di opzioni di propulsione elettrificata, ha contribuito a far registrare vendite da record sia in Europa che a livello globale. Nel 2024 la performance europea ha registrato un aumento del 20% rispetto al totale dell'anno precedente, superando le 88.000 unità. Questi risultati hanno anche assicurato una quota di mercato del 2,5%, la maggiore mai raggiunta da Lexus. A questo successo hanno contribuito in modo determinante il nuovissimo crossover compatto LBX, che ha venduto quasi 24.000 unità nel 2024, mentre i modelli ibridi plug-in (PHEV) hanno rappresentato il 20% del totale delle vendite. I risultati in Europa hanno inoltre contribuito al raggiungimento di un nuovo record di vendite globali per il Brand, che sono aumentate del 3,3% superando gli 850.000 veicoli.