Nuova Toyota Aygo X full hybrid

Per la prima volta sulla Aygo X in listino ci sarà anche la variante GR Sport, che grazie ad alcuni particolari estetici risulta più accattivante: tra questi ci sono la verniciatura con cofano nero a contrasto, la griglia frontale con motivo a nido d’ape e i cerchi in lega dedicati. In abitacolo ci sono diversi dettagli in nero e grigio e ricami con il logo GR, mentre tecnicamente questa variante gode di regolazioni specifiche per ammortizzatori e molle, di un assetto più sportivo e sterzo a servoassitenza elettrica dalla risposta più diretta. Non sono state ancora rilasciate informazioni su prezzi e disponibilità per l'Italia, ma si pensa che da noi dovrebbe arrivare nei prossimi mesi ed entro la fine dell'anno.