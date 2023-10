Nuova Lexus LM, l'ammiraglia "Luxury Mover"

E' un veicolo completamente nuovo per Lexus in Europa ma che permette al brand giapponese di introdurre in listino un "Luxury Mover" che combina le qualità di una ammiraglia con la grande spaziosità di un minivan.

Come si presenta all'esterno Il nuovo LM è il quarto modello del "Next Chapter" di Lexus, dopo NX, RX ed RZ Full Electric. Il suo design è ispirato al tema dell'"eleganza di classe": LM ha una lunghezza di 5.125 mm, una larghezza di 1.890 mm e un'altezza di 1.940 mm, misure generose, ma che insieme al passo di 3.000 mm sono fondamentali per massimizzare lo spazio in abitacolo. Il frontale presenta la nuova identity del brand, con un riferimento al "Resolute Look", una caratteristica stilistica di Lexus dai primi anni 2000. La forma a clessidra è stata compressa per creare un'ampia sezione della griglia inferiore sotto una sottile apertura in prossimità del bordo anteriore del cofano, che collega i fari. La griglia inoltre è sempre rifinita nel colore della carrozzeria dell'auto, creando un aspetto più evidente e lineare. Le linee sono fluide e l''ampia superficie vetrata con la linea di cintura bassa generano una sensazione di apertura. Di profilo si notano le ampie porte laterali scorrevoli e i cerchi in lega da 19", mentre nella parte posteriore la barra luminosa a forma di L si estende su tutta la porta, creando un look capace di enfatizzare la larghezza della vettura.

Ufficio stampa Lexus

Scopriamo l'abitacolo di Lexus LM Gli interni presentano un design minimalista con una scelta di colori e materiali che offre un aspetto pulito e ordinato. La parte anteriore dell’abitacolo ha un design semplice del quadro strumenti che si collega perfettamente con i rivestimenti superiori delle porte: le dotazioni includono un touchscreen multimediale centrale da 14” e molteplici opzioni di connettività: la console anteriore ha due porte USB-C e (nel modello a 7 posti) un caricabatterie wireless Qi, mentre la console centrale offre un'ulteriore porta di ricarica USB-C, una porta HDMI e una presa di corrente da 12 V. In tutto il veicolo le prese sono illuminate e i connettori possono essere inseriti in entrambi i lati. La smartphone integration è disponibile in modalità wireless per Apple CarPlay, mentre Android Auto può essere utilizzato con una connessione cablata. Il guidatore può usufruire di funzionalità avanzate, come lo specchietto retrovisore digitale che presenta una visione posteriore senza ostacoli in tempo reale e un head-up display da 10”. Il Panoramic View Monitor utilizza le telecamere attorno al veicolo per fornire una visione a 360 gradi dell'area immediatamente attorno al mezzo o una vista "bird’s eye", per aiutare con manovre precise in spazi ristretti.

Ufficio stampa Lexus

Nel modello a 7 posti, la fila centrale di due sedili ha la priorità in termini di spazio e funzioni accessibili e una terza fila aggiuntiva è dotata di sedili ribaltabili in configurazione “2+1”, che possono essere ripiegati quando è necessario un maggiore spazio di carico. Il modello a 4 posti è concepito per offrire il massimo del lusso: ha due soli sedili posteriori multifunzione e una serie di funzioni che rendono ogni viaggio estremamente confortevole e piacevole. C'è ad esempio una parete divisoria tra l'abitacolo anteriore e quello posteriore che ospita un monitor da 48” HDMI e un pannello di vetro che può essere oscurato per garantire la privacy. L'impianto audio Mark Levinson 3D Surround Sound è dotato di 23 altoparlanti, mentre il comfort dell'abitacolo è migliorato dal più sofisticato Lexus Climate Concierge. Nel modello a 7 posti è presente un display posteriore a scomparsa da 14” che fuoriesce dalla console a soffitto: può essere utilizzato in modalità collegata, in modo che i passeggeri anteriori e posteriori possano visualizzare le immagini o farlo anche in modalità indipendente, per visualizzare contenuti diversi. Chiudiamo con la capacità di carico offerta da LM: nella versione a 4 posti c'è spazio per due valigie da 77 cm, in quella a 7 posti si possono trasportare quattro valigie da 77 cm oppure cinque quando i sedili della terza fila sono ribaltati. La massima capacità di carico è 752 litri per la versione a 4 posti e 1.190 per la versione a 7 posti.

Il powertrain della Lexus LM LM 350h è mosso dal propulsore Premium Hybrid da 2,5 litri con potenza massima di 245 CV/180 kW e coppia di 239 Nm, numeri che consentono un'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 9,1 e una velocità massima per entrambe le versioni di 190 km/h. Di serie c'è la trazione integrale elettronica E-Four di Lexus, mentre è interessante la modalità di guida Rear Comfort, che regola le prestazioni delle sospensioni e la distribuzione della coppia motrice e azzera le vibrazioni, aiutando sia il veicolo che i suoi passeggeri a mantenere una “postura” confortevole. Lo squat (affossamento della coda) è ridotto del 10% e il dive (affossamento del muso) del 45% in accelerazione e frenata.Tra le altre modalità di guida ci sono la Normal, la Eco, la Sport e la Custom, accessibili tramite i pulsanti sullo schermo del display multimediale o i comandi con sensore sul volante. La modalità Eco regola le prestazioni del motore/trasmissione e dell'aria condizionata per migliorare l'efficienza complessiva del veicolo; nella modalità Sport, motore/trasmissione, sterzo e sospensioni sono regolati per una risposta più precisa; e in modalità Custom, il conducente può selezionare le impostazioni preferite.

Ufficio stampa Lexus