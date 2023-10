Lexus LBX: ecco il listino ufficiale

Come è fatta fuori Nel listino di Lexus fino ad oggi non esisteva la LBX, per cui si tratta di un modello inedito per il Marchio giapponese e per il nostro mercato. Che sia stata pensata diversamente dalle sorelle della gamma lo si nota già dal frontale, dove il motivo a clessidra (una tradizione per Lexus) resta invariato solo nella parte bassa, mentre nella parte di sviluppo superiore, dove il paraurti si collega al cofano, c’è un nuovo elemento estetico che collega i due fari. Di profilo sono evidenti le due nervature presenti all’altezza delle portiere, mentre è palese che il montante C di colore nero lucido sia stato ideato per alleggerire i volumi della vettura. Al posteriore la LBX sembra meno rivoluzionaria e mette in mostra concetti stilistici molto semplici con tratti orizzontali e una fanaleria disegnata con una lunga striscia di Led che attraversa da sinistra a destra la larghezza del portellone.

L'abitacolo della Lexus LBX Se fuori le dimensioni e le sembianze possono riportare in famiglia alla Toyota Yaris Cross, l’abitacolo spicca per originalità, soprattutto nella plancia. L’attenzione ricade nel display touchscreen da 9,8" (compatibile con Apple CarPlay wireless, Android Auto via cavo e con assistente vocale Hey Lexus) che è stato spostato in basso sulla console centrale. Tra le particolarità degli interni della LBX si notano i pannelli porta dotati di maniglie ad apertura elettrica, i montanti anteriori sottili e alla base della plancia diversi vani portaoggetti, posti anche sotto il tunnel centrale. In generale, l’abitacolo è stato curato con materiali di rivestimento pregiati e i passeggeri possono scegliere 50 sfumature di colori diversi per l'illuminazione. Una curiosità: come optional si può scegliere l’impianto Hi-Fi della Mark Levinson da 13 altoparlanti, ma con il subwoofer integrato nel portellone posteriore, soluzione che consente di non occupare lo spazio del vano bagagli.