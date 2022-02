Jeep Grand Cherokee, arriva in Europa la versione 4xe ibrida plug-in

Stiamo parlando di Grand Cherokee , che da un poʼ ha seguito le orme dei grandi Suv per offrirne gli stessi livelli di comfort e guidabilità, spessore tecnico e qualità degli equipaggiamenti. Ora per la prima volta arriva in Europa la versione ibrida plug-in 4xe.

Jeep Grand Cherokee ibrida plug-in sviluppa 380 CV di potenza combinata fra i due motori, il 2.0 termico benzina e lʼelettrico, così da sviluppare anche una favolosa coppia massima di 637 Nm. È un grande, magnifico e lussuoso Suv, che però ha la capacità di marciare in modalità totalmente elettrica per oltre 50 chilometri. Una bella bandierina che Jeep poggia sul fronte della sostenibilità, dopo che con la gamma 4xe ha elettrificato gli altri suoi modelli, da Renegade a Compass fino al 4x4 puro Wrangler. Tre le modalità di sfruttamento del sistema ibrido da parte di Grand Cherokee: hybrid, electric ed e-save per risparmiare al massimo lʼenergia.

La quinta generazione di Jeep Grand Cherokee è dotata naturalmente della miglior capacità offroad oggi disponibile sul mercato, perché lʼibridazione non toglie nulla a queste doti che nascono con Jeep. Ecco allora la trazione con quattro ruote motrici Quadra-Drive II, ma anche le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift e il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain, che consente di scegliere tra 5 modalità di guida a seconda del tracciato: Auto, Snow, Sand/Mud, Rock e Sport.

Jeep ha lanciato ieri le prenotazioni della prima, esclusiva versione di lancio, un allestimento davvero speciale per dotazioni e servizi dedicati. Inarrivabile ad esempio è il sistema audio McIntosh da 950 watt e 19 altoparlanti! Ma Grand Cherokee 4xe Launch Edition offre pure lʼHead-up Display a colori da 10 pollici, un esclusivo schermo per il passeggero anteriore per la navigazione, il nuovo specchietto posteriore digitale. Inoltre i sedili del conducente e del passeggero sono regolabili elettricamente in 16 posizioni, dotati di supporto lombare e con la funzione massaggio integrata nello schienale. Anche il divano posteriore è riscaldabile e ventilato e la climatizzazione è a quattro zone.

Per prenotare la Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition è disponibile il sito web bethefirst.jeep-official.it, attivo fino al 30 marzo 2022. Ai clienti verrà fornita la “easyWallbox” per unʼefficiente ricarica domestica, il cavo Mode 3 per la ricarica pubblica con avvolgitore dedicato, e un pacchetto che comprende il telo copri-vettura, l’estensione della garanzia fino a 3 anni e i primi 3 tagliandi inclusi. Il prezzo in promozione di questo modello è di 94.000 euro.