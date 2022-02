Nuova Range Rover, via agli ordini della SV e dellʼibrida plug-in

Il 2022 è lʼanno dei nuovi Range Rover Ufficio stampa 1 di 34 Ufficio stampa 2 di 34 Ufficio stampa 3 di 34 Ufficio stampa 4 di 34 Ufficio stampa 5 di 34 Ufficio stampa 6 di 34 Ufficio stampa 7 di 34 Ufficio stampa 8 di 34 Ufficio stampa 9 di 34 Ufficio stampa 10 di 34 Ufficio stampa 11 di 34 Ufficio stampa 12 di 34 Ufficio stampa 13 di 34 Ufficio stampa 14 di 34 Ufficio stampa 15 di 34 Ufficio stampa 16 di 34 Ufficio stampa 17 di 34 Ufficio stampa 18 di 34 Ufficio stampa 19 di 34 Ufficio stampa 20 di 34 Ufficio stampa 21 di 34 Ufficio stampa 22 di 34 Ufficio stampa 23 di 34 Ufficio stampa 24 di 34 Ufficio stampa 25 di 34 Ufficio stampa 26 di 34 Ufficio stampa 27 di 34 Ufficio stampa 28 di 34 Ufficio stampa 29 di 34 Ufficio stampa 30 di 34 Ufficio stampa 31 di 34 Ufficio stampa 32 di 34 Ufficio stampa 33 di 34 Ufficio stampa 34 di 34 leggi dopo slideshow ingrandisci

I due binari non sono mai del tutto separati: la sportività della versione SV con 530 cavalli da lanciare in corsa, e incurante della mole del mega Suv britannico; e la sostenibilità delle due versioni ibride plug-in: P440e e P510e, non meno potenti ma più inclini a rispettare il sentimento moderno della propulsione pulita e con minime emissioni nocive. Per il resto, tutto è comune alle Range Rover, cresciuta nel culto della regalità, dellʼauto di lusso e di fattura artigianale: non esiste al mondo un Suv fuoristrada che possa reggere al confronto. Land Rover ha aperto ora gli ordini per il mercato italiano, ma soltanto per i Clienti già possessori di vetture della gamma Range Rover.

Proposto in due configurazioni ‒ standard e passo lungo ‒ e con abitacolo a 4, 5 e anche 7 posti, il nuovo Range Rover abbraccia la tecnologica ibrida elettrica ricaricabile (Phev). E lo fa con risultanti sorprendenti, vista lʼautonomia di marcia a zero emissioni fino a 113 km, per scarichi di CO2 da 18 g/km. Una combinazione davvero unica di efficienza e prestazioni del 6 cilindri termico 3.0 della versione P440e (440 sono i CV di potenza totale), ma anche la più potente versione P510e, che dispone di un motore elettrico da 105 kW accanto al 6 cilindri 3.0, è altrettanto efficiente e capace inoltre di staccare sullo 0-100 un impressionante 5,5 secondi! E con ricarica rapida da 50 kW in CC, in meno di unʼora si ottiene lʼ80% di pienezza della batteria.

Oltre ai modelli ibridi plug-in, il nuovo Range Rover è disponibile anche con motori benzina e diesel mild hybrid (Mhev), mentre per la prima Range Rover 100% elettrica bisognerà attendere il 2024. La versione più performante SV si caratterizza per tante finiture estetiche (come i cerchi da 23 pollici) e per il possente motore V8 da 530 CV, ma volendo esistono varianti plug-in P440e e P510e anche dellʼallestimento SV. Che si fa apprezzare per dettagli unici come la ceramica liscia bianca con motivo a mosaico in rilievo (applicato a mano!) sulla leva del cambio, del Terrain Response e già utilizzata sul badge esterno.

Il lussuoso design degli interni di Range Rover SV è incentrato sullʼelegante consolle anteriore-posteriore che percorre lʼintera lunghezza della cabina e ospita un Club Table elettrico con porta-bicchieri e un frigorifero integrato con vetreria in cristallo Dartington. I passeggeri sul retro hanno poi schermi da 13,1 pollici, i più grandi mai montati su una Range Rover, con le cuffie Hi-Fi progettate specificamente per le versioni SV. Prezzi: le nuove Range Rover Phev costano da 143.800 euro, per la Range Rover SV si parte da 190.300 euro.