Range Rover, il Suv più desiderabile al mondo e sempre più tech

Una presentazione “regale”, davanti a leader del mondo dellʼarte, della cultura, del business e dello sport. Perché la Range Rover è davvero unʼauto regale, per principi “reali” e quelli mondani, così la nuova, quinta generazione non poteva che essere svelata nella cornice prestigiosa della Royal Opera House di Londra . Qui si è fatta ammirare per la prima volta, fiera nel suo ruolo intoccabile di SUV di lusso “must-have”, che tutti vorrebbero avere.

Range Rover è il sogno di tutti quelli che desiderano unʼauto di lusso che, però, non abbia le fattezze ordinarie di una limousine. È il Suv per eccellenza nel mondo, prezioso per i contenuti che offre, oggi sempre più tecnologici, e per le qualità dinamiche che lo rendono insuperabile su qualsiasi percorso. Pur appartenendo alla nobiltà dellʼauto da 50 anni a questa parte, Range Rover ha saputo aggiornarsi sia dal punto di vista stilistico sia tecnico e ora, alla quinta generazione, appare semplicemente come il miglior veicolo al mondo, assoluto campione di modernità e per la prima volta proponendosi anche con motorizzazioni elettrificate.

Lʼarmonia delle proporzioni domina anche il look “modern luxury” della nuova serie, che però dʼimpatto si rivela un veicolo nuovo, altamente hi-tech, forse persino futuribile. Le maniglie a scomparsa, il profilo luminoso, lʼilluminazione a Led sposano le linee classiche e nette dei modelli Range Rover, con il parabrezza verticale e la caratteristica coda rastremata. Lʼabitacolo offre fino a 7 posti, tutti lussuosi e super comfort, e tutti i sedili sono gestibili elettricamente, ma aprendo il portellone si può trasformare la terza fila in una panchetta che guarda allʼesterno per concedersi qualche attimo di relax, forse anche un pic-nic.

Armonia, eleganza, tecnologia e oggi anche la sostenibilità. In gamma arrivano infatti le versioni PHEV Extended range, cioè motorizzazioni ibride plug-in da 440 e 510 CV, con autonomia di marcia in modalità completamente elettrica fino a 100 km. E nel 2024 ci sarà spazio anche per una versione Pure Electric a emissioni zero. Ma sostenibilità significa anche tessuti leather-free, sistemi di purificazione dellʼaria nell’abitacolo, cancellazione attiva del rumore per creare un ambiente silenzioso e riposante.

“La Nuova Range Rover è una superba manifestazione della nostra visione: creare i veicoli di lusso più desiderabili al mondo, per i clienti più esigenti”, spiega Thierry Bolloré, amministratore delegato di Jaguar Land Rover. La nuova Range Rover è già ordinabile e per configurarla è disponibile il sito landrover.it/nuovarangerover. Prezzi a partire da 124.300 Euro.