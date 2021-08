Range Rover Velar, arriva la bellissima Auric Edition

Land Rover lancia la versione speciale e limitata Auric Edition per la Range Rover Velar . La suite di aggiornamenti è molto incentrata sullʼaspetto estetico, con finiture oro, i cerchi in lega da 20 pollici (optional da 22) e la bellezza di 14 colorazioni speciali SV Bespoke Premium oppure il servizio Tinta su Campione (Match To Sample).

Basata sulla versione R-Dynamic S, la Velar Auric Edition ha il sistema “Air Purification Plus” per la ionizzazione dellʼaria nellʼabitacolo, in grado di ostacolare lʼingresso di polveri sottili (filtro PM 2.5), mentre la nuova funzione Purify Cycle consente di programmare un ciclo di pulizia anche prima dellʼapertura delle portiere. Come su altri modelli Jaguar Land Rover, è poi disponibile lʼaggiornamento wireless dei software di bordo (SOTA), sia con sistemi Apple che Android. Il nuovo display interattivo accresce le funzioni del sistema d’infotainment Pivi Pro.

Lʼelettrificazione è ormai un processo irreversibile anche per le esclusive vetture inglesi. Velar Auric Edition dispone di raffinati motori della gamma Ingenium a 4 e 6 cilindri diesel, col supporto di unità elettriche per lʼomologazione mild hybrid (MHEV), mentre il 4 cilindri benzina è abbinato a un motore elettrico ricaricabile, dando così vita alla versione P400e, cioè plug-in (PHEV). In modalità solo elettrica offre unʼautonomia di 52 chilometri, con emissioni di CO2 sotto la soglia dei 50 grammi al chilometro.

Gli interni prevedono lussuosi rivestimenti, dalla pelle Windsor al tessile premium Kvadrat, per un ambiente raffinato e accogliente. Rafforzato anche il pacchetto di sicurezza, con lʼAdaptive Cruise Control abbinato allo “Steering Assist” per migliorare il livello di protezione dei passeggeri. Per Velar sono pure disponibili le tinte speciali, come “Tourmaline Brown” nelle finiture satin matte e ultra-metallic e lʼelegante Ostuni Pearl White. Nuova Range Rover Velar Auric Edition è già disponibile a listino con prezzi a partire da 72.400 euro.