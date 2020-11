Range Rover Velar, ora anche ibrida plug-in

È il modello più giovane di Land Rover e certe idee nuove ha lʼobbligo di portarle in casa. Range Rover Velar rappresenta una ventata di freschezza nella prestigiosa ma compassata factory inglese, ed è per questo che ai nastri di partenza del 2021 si farà trovare anche in versione ibrida ricaricabile. È pronta infatti la Velar P400e Plug-in .

Un Suv possente ed elegante al tempo stesso, sempre “armato” della leggendaria trazione integrale All Terrain di casa Land Rover, e in più con le sospensioni pneumatiche. La versione ricaricabile assicura fino a 53 chilometri di autonomia a emissioni zero, mentre in media, considerando anche il motore endotermico, le emissioni di CO2 sono ridotte a soli 49 grammi al chilometro. Un Suv dalla spiccata coscienza ambientale, che in Italia ambirebbe alla seconda fascia di incentivi previsti con lʼecobonus per quei veicoli con meno di 60 g/km di CO2. Fantastici i consumi medi, considerando la stazza di Velar, soltanto 2,2 litri per 100 chilometri.

Diciamo subito che con la nuova serie del 2021, Range Rover Velar disporrà anche di nuovi motori diesel a 4 cilindri con sistema mild hybrid a 48 Volt. Ci sono anche nuovi 6 cilindri benzina, ma è chiaro che è lʼalimentazione ibrida plug-in la novità più intrigante. Questa versione P400e poggia su un motore 4 cilindri benzina da 300 CV e su un motore elettrico da 105 kiloWatt. Insieme i due propulsori erogano più di 400 cavalli di potenza (404 per lʼesattezza) e 640 Nm di coppia, per spuntare così le tipiche accelerazioni dellʼibrido: da 0 a 100 in 5,4 secondi. Quanto alla ricarica delle batterie, in modalità rapida servono 30 minuti per ricaricarle allʼ80 % della piena capacità.

Tra le altre dotazioni di nuovo Range Rover Velar, è da citare il sistema di riduzione delle sostanze nocive nellʼabitacolo (Cabin Air Filtration), che elimina gran parte delle polveri sottili, dei pollini e degli odori e va ad aggiungersi all’esistente Cabin Air Ionisation. Azionato dal bottone Purify sul touchscreen, filtra particolati ultrafini (anche inferiori a PM 2.5), e così lʼaria interna del Suv è più pulita di quella esterna. Prezzi non ancora definiti, ma nellʼinfotainment ci sarà Spotify e tramite Bluetooth è possibile collegare due smartphone.

