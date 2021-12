Jeep Wrangler, niente più motori termici con la versione 4xe MY2022

Con il lancio del modello 2022 di Jeep Wrangler 4xe , la motorizzazione ibrida plug-in dello storico fuoristrada americano, la gamma Wrangler sarà dal prossimo anno disponibile in Europa esclusivamente in versione ricaricabile . Un segnale tangibile della transizione energetica in casa Jeep, ma anche una prova di forza sul principio inattaccabile che le propulsioni elettrificate non scalfiscono la qualità di marcia offroad del 4x4 americano.

Jeep Wrangler 4xe MY2022 Ufficio stampa 1 di 38 Ufficio stampa 2 di 38 Ufficio stampa 3 di 38 Ufficio stampa 4 di 38 Ufficio stampa 5 di 38 Ufficio stampa 6 di 38 Ufficio stampa 7 di 38 Ufficio stampa 8 di 38 Ufficio stampa 9 di 38 Ufficio stampa 10 di 38 Ufficio stampa 11 di 38 Ufficio stampa 12 di 38 Ufficio stampa 13 di 38 Ufficio stampa 14 di 38 Ufficio stampa 15 di 38 Ufficio stampa 16 di 38 Ufficio stampa 17 di 38 Ufficio stampa 18 di 38 Ufficio stampa 19 di 38 Ufficio stampa 20 di 38 Ufficio stampa 21 di 38 Ufficio stampa 22 di 38 Ufficio stampa 23 di 38 Ufficio stampa 24 di 38 Ufficio stampa 25 di 38 Ufficio stampa 26 di 38 Ufficio stampa 27 di 38 Ufficio stampa 28 di 38 Ufficio stampa 29 di 38 Ufficio stampa 30 di 38 Ufficio stampa 31 di 38 Ufficio stampa 32 di 38 Ufficio stampa 33 di 38 Ufficio stampa 34 di 38 Ufficio stampa 35 di 38 Ufficio stampa 36 di 38 Ufficio stampa 37 di 38 Ufficio stampa 38 di 38 leggi dopo slideshow ingrandisci

A dettare il passo è stato in realtà già il mercato, con le scelte dei clienti europei di Wrangler, che negli ultimi 6 mesi hanno acquistato la versione 4xe ibrida plug-in nel 70% dei volumi totali. Il powertrain possente di Wrangler 4xe poggia su due motori elettrici più il 4 cilindri 2.0 benzina, che insieme consentono unʼerogazione di potenza fino a 380 CV, per una coppia massima di 637 Nm. Ottime le prestazioni, considerata la mole, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi. Il cambio è automatico a 8 rapporti e lʼautonomia in modalità elettrica è di circa 50 chilometri. Con la easyWallbox, servono meno di 3 ore a 7,4 kWh per una ricarica completa delle batterie.

Tra le novità del Wrangler MY22 cʼè il parabrezza “Gorilla Glass”, realizzato grazie a un processo dʼirrobustimento chimico analogo a quello degli schermi dei telefoni cellulari. Questo vetro, di serie sullʼallestimento Rubicon e a richiesta su Sahara, è leggero pur essendo del 52% più spesso, e rende il parabrezza tre volte più resistente alle potenziali scheggiature, crepe e fratture causate da pietre e detriti. Cresce poi lʼequipaggiamento digitale, con lʼapp My Uconnect per i servizi connessi, e ci sono poi nuove livree e tutte possono essere abbinate alle varie configurazioni del tetto, tra soft top o hard top, nero o in tinta.

Aggiornata (e arricchita) è anche la dotazione elettronica di sicurezza, i cosiddetti ADAS. Diventano di serie il Controllo automatico degli abbaglianti, lʼavviso di collisione a qualsiasi velocità e con assistenza avanzata alla frenata, l’Adaptive Cruise Control con funzione di arresto. Sempre di serie sul model year 2022 cʼè la spia dellʼangolo cieco e la telecamera posteriore con Park Assist. Sul veicolo debutta poi una nuova opzione per il tetto, con soft top ripiegabile sopra i sedili anteriori e lʼhard top per la parte restante del tetto. I prezzi di Wrangler 4xe 2022 partono da 70.000 euro.