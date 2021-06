Jeep Wrangler 4xe, il vero fuoristrada si fa “alla spina”

Più potenza e più efficienza, spiccata dinamicità e al tempo stesso unʼanima sostenibile. La nuova Jeep Wrangler 4xe è un trionfo di ossimori e ha il merito, 80 anni dopo la Willys, di far evolvere lʼiconico brand americano in una nuova dimensioni, attinente alle esigenze del XXI secolo. Wrangler è così il terzo modello 4xe di Jeep , dopo Renegade e Compass .

Jeep Wrangler 4xe vanta il sistema di propulsione a doppia alimentazione benzina/elettrica, con batterie per il motore elettrico che si ricaricano alla colonnina. Un fuoristrada che unisce il meglio della trazione integrale con i vantaggi della trazione elettrica plug-in, senza perdere un grammo del suo potenziale offroad. Anzi, grazie alla tecnologia 4xe può viaggiare a quattro ruote motrici in modalità 100% elettrica, con 380 CV di potenza massima e 637 Nm di coppia, conservando intatte tutte le proprie capacità e, in più, accelerando da 0 a 100 in 6,4 secondi (come solo le elettriche riescono a fare).

Un fuoristrada possente, robusto come pochi altri concorrenti sul mercato, eppure più attento allʼambiente. Sfruttando la funzione “Max Regen”, cioè di massima rigenerazione, il nostro Wrangler aumenta la carica della batteria quando si procede in modalità di veleggiamento (sailing). Ed è anche semplice ricaricarne le batterie, con soluzioni intuitive come la “easyWallbox” da installare nel box di casa, che in meno di tre ore a 7,4 kWh completa la ricarica. Merito dellʼofferta denominata “Free2Move eSolutions”, una joint venture tra Stellantis, Engie EPS e Mopar.

Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid è dotata di due motori elettrici, un pacco batteria ad alta tensione e come motore termico un 2.0 turbo benzina con cambio automatico a 8 marce. In modalità full-electric vanta un’autonomia di oltre 50 km nel ciclo urbano. Tra le dotazioni, il sistema Uconnect NAV con touchscreen da 8,4 pollici e sistemi di sicurezza ADAS di ultima generazione, tra cui lʼantiribaltamento. Massima connettività garantita dallʼintegrazione con gli standard Apple CarPlay e Android Auto.

Due gli allestimenti standard ‒ Sahara e Rubicon ‒ più due versioni speciali: First Edition e 80° anniversario, per prezzi che partono da 69.550 euro (incentivi esclusi). Arriva in questi giorni sul mercato, dieci i colori di carrozzeria, tre dei quali inediti, e 4 configurazioni: soft top, hard top, power soft top e dual top.

