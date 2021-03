Jeep 4xe, con Renegade e Compass il freddo non fa paura

Cʼè chi pensa, erroneamente, che le auto elettriche non vadano bene quando fa troppo freddo. Il luogo comune vuole che le batterie e i motori elettrici perdano di efficacia quando la colonnina scende sotto zero e le condizioni meteo sono avverse. Falso! Le tecnologie ibride elettriche plug-in di ultima generazione funzionano normalmente anche a -30° C , consentendo di affrontare in tutta serenità la stagione più fredda. E se poi queste vetture “alla spina” sono Jeep 4xe , allora si può contare anche sulla trazione integrale a gestione elettronica eAWD .

Espressione purissima di questo nuovo corso dellʼelettrificazione ci arriva dalle Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe. I due Suv plug-in Hybrid (PHEV) si avvalgono sia del motore endotermico 1.3 MultiAir turbo benzina da 130 CV che di un propulsore a batteria, assicurando così sempre la giusta forza di trazione per muoversi in sicurezza sia in montagna ‒ incluse neve e ghiaccio ‒ che in città. In questʼultimo caso potendo sfruttare anche la modalità di guida “Electric” a emissioni zero. Una cinquantina di chilometri alla velocità massima di 130 km orari.

La combinazione tra motore a combustione e propulsione elettrica fornisce, infatti, una coppia maggiore rispetto a quella erogata da una vettura con motore termico, sia nelle fasi di spunto sia nella guida a quattro ruote motrici, quando servono rapporti di trasmissione ridotti. Per questa ragione, Jeep Renegade e Compass 4xe danno piena garanzia di una guida in totale sicurezza sui fondi innevati e ghiacciati, grazie alla trazione ibrida a quattro ruote motrici sempre disponibile. Ricordiamo che di serie i due Suv 4xe hanno il controllo della trazione Jeep Selec-Terrain dotato della modalità Snow.

Al meglio delle condizioni di guida stradali, le due Jeep 4xe fanno tutto in scioltezza. Il powertrain ibrido sviluppa fino a 240 CV di potenza (versioni S e Trailhawk) e consente una velocità di punta di 200 orari, con consumi ed emissioni sempre contenute. Jeep Renegade 4xe ha prezzi di partenza di 38.500 euro, ma grazie agli ecoincentivi si scende a 28.850 euro. Stessa agevolazione per Compass 4xe, il cui listino scende da 44.400 fino a 32.000 euro.