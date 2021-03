…E per Wrangler 4xe arriva la First Edition

La “First Edition” di Jeep Wrangler 4xe è ordinabile da oggi , dopo la chiusura del pre-booking che ha raccolto le manifestazioni dʼinteresse per il 4x4 plug-in ibrido. Una versione super accessoriata, con tanti accessori Mopar e che include la easyWallbox per la ricarica domestica, con il cavo Mode 3 per la ricarica pubblica.

Il powertrain ibrido di Jeep Wrangler 4xe First Edition si compone di un 2.0 turbo benzina e di due motori elettrici, che sviluppano una potenza combinata di 380 CV! Un super fuoristrada insomma, che ha di serie la trasmissione automatica TorqueFlite a 8 rapporti. Nonostante le qualità offroad e lʼenorme potenza, il Wrangler alla spina ha una notevole fruibilità cittadina e quotidiana, vantando un’autonomia di marcia fino a 50 km in modalità 100% elettrica. La trazione integrale è gestita al 100% dallʼelettronica e assicura le prestazioni offroad che siamo abituati a vedere sulle Jeep.

Esteticamente Wrangler 4xe “First Edition” si presenta con cerchi da 18 pollici, fari Full LED e la cover rigida per la ruota di scorta. L’abitacolo offre sedili in pelle nera con impunture tungsteno e il rivestimento della plancia in pelle con cuciture a contrasto. Mopar firma poi il pratico Cargo Organizer per il vano di carico. Lʼinfotainment comprende il sistema Uconnect NAV con touch screen da 8,4 pollici e integra gli smartphone Apple e Android a bordo, mentre l’impianto audio è fornito da Alpine e si compone di 9 altoparlanti con subwoofer da 552W.

Molto ricco lʼequipaggiamento di sicurezza, che include l’Adaptive Cruise Control, lʼavviso di collisione, la spia dellʼangolo cieco con il“Rear Cross Path Detection”, la telecamera posteriore e la nuova telecamera frontale. Jeep Wrangler 4xe First Edition viene offerto con un’estensione della garanzia di tre anni (totale di 5 anni) e i servizi Jeep Wave per tagliandi e assistenza stradale. Tre i colori disponibili e prezzi a partire da 73.000 euro.