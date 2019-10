Hyundai Kona Electric, lʼoccasione giusta

Il passaggio a unʼ auto elettrica Hyundai è oggi più semplice e vantaggioso grazie al partner Enel X . Questa fornirà infatti lʼinstallazione gratuita dellʼinfrastruttura di ricarica domestica “ JuiceBox ”. Modelli come Ioniq Electric e Kona Electric diventano così sempre più accessibili, considerata anche la possibilità di accedere agli incentivi statali e regionali previsti per i veicoli a emissioni zero.

La partnership tra Hyundai ed Enel X è ben articolata e si sviluppa a livello europeo. Chi acquisterà unʼauto elettrica della Casa coreana potrà usufruire di tutte le infrastrutture di ricarica pubbliche di Enel X in Italia e in Europa, anche in modalità fast, cioè rapida. Nel box di casa inoltre verrà installata gratuitamente la “JuiceBox”, disponibile in due versioni di potenza: 3,7 o 7,4 kW. Preziosa la funzione che monitora lo stato di ricarica anche da remoto, tramite lʼApp JuicePass di Enel X (si sta a casa la sera o in ufficio di giorno e si controlla lo stato della batteria).

Tre i pacchetti che è possibile sottoscrivere, a seconda delle modalità di uso del veicolo, ma diciamo che si va fino a un massimo di 1.620 kWh da utilizzare in 24 mesi con il pacchetto top “Juice Pack Full Plus”. Con questi, indicativamente, si percorrono oltre 10.000 km e per unʼauto elettrica è un range dʼutilizzo davvero notevole. Non resta altro allora che comprarsi una Hyundai al 100% elettrica, come la Kona Electric che in allestimento XPrime viene offerta oggi sul mercato italiano a rate da 299 euro al mese a tasso zero, con anticipo di 2.900 euro soltanto. Lʼofferta è valida in caso di rottamazione di un veicolo da Euro 1 a Euro 4.

Il Suv elettrico coreano dispone di una batteria da 39 kWh e potenza equivalente di 136 CV, ciò che garantisce unʼautonomia di marcia di 289 km a batterie cariche. Il listino pieno di questo modello è fissato a 38.300 euro. La ricarica fast richiede 54 minuti per completarsi, quella standard circa 9 ore e mezzo. Cʼè anche una variante più potente con batteria da 64 kWh, che allunga lʼautonomia di marcia fino a 449 chilometri.