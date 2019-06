Una e Trina 11 giugno 2019 07:45 Nuova Hyundai Ioniq, lifting di sostanza Ibrida, plug-in hybrid e 100% elettrica

È lʼicona ecologista di Hyundai Motors. In soli tre anni la Ioniq è riuscita a conquistarsi un posto al sole tra le auto a basso impatto ambientale più diffuse al mondo (60 mila unità), eppure per la berlina 5 porte ibrida, plug-in hybrid ed elettrica, è già pronto un massiccio restyling. Estetico, ma soprattutto tecnico.

Hyundai Ioniq è infatti una e trina. Unʼauto di fascia C dalla silhouette dinamica che viene proposta in tre distinte proposte: la più semplice è la Hybrid, con motore 1.6 benzina da 105 CV e unʼunità elettrica da 43,5 CV; la versione Plug-in hybrid ha lo stesso motore a benzina ma lʼelettrico da 60 CV; infine Ioniq Electric a trazione 100% elettrica e potenza pari a 100 kW (136 CV). La nuova batteria ha ora una maggiore capacità energetica (+36%), che assicura un’autonomia prossima ai 300 km. Ha pure una modalità di ricarica rapida che, in appena 54 minuti, permette alle batterie di essere cariche fino allʼ80 percento.

Ben visibili a occhio nudo sono poi i vari aggiornamenti nel design. Il frontale delle nuove versioni ibride e plug-in si caratterizza per la griglia con motivo a maglia, mentre quello di Ioniq Electric ha la griglia chiusa con una nuova finitura. La linea appare ancora più slanciata e lo spoiler posteriore scende a filo dellʼapertura portellone, migliorando la visibilità. Per la sicurezza va segnalata lʼintroduzione dellʼeCall, il sistema di chiamata di emergenza automatica, che si attiva in caso di scoppio degli airbag, oppure manualmente premendo il tasto posizionato sopra lo specchietto retrovisore interno.

Il design ricercato degli interni si accompagna a vari upgrade, come il sistema di connettività Blue Link e lʼimpianto Audio Video Navigation con display da 10,25 pollici a riconoscimento vocale. Da segnalare le levette dietro al volante, che sulle versioni ibrida e plug-in e in modalità Eco consentono al guidatore di regolare l’intensità della frenata rigenerativa. In modalità Sport invece, le palette vengono utilizzate per cambiare marcia. Le nuove Hyundai Ioniq arriveranno tra luglio e settembre.