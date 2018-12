5 dicembre 2018 07:50 Hyundai Kona EV e già si guarda al futuro Ma non mancano due motorizzazioni diesel

Entro il 2025 Hyundai intende immettere sui mercati almeno 18 nuovi modelli ecologici, tra idrogeno, elettrici plug-in e totalmente elettrici. I passi in avanti li ha già fatti in questi anni, Ioniq è il primo concreto esempio in tal senso, ma non solo. Anche Nexo con la sua originalissima alimentazione a idrogeno prende parte alla partita, fino allʼultimo arrivato Kona EV, variante 100% elettrica del B-Suv coreano.

I nuovi orizzonti del gruppo coreano Ufficio stampa 1 di 37 Ufficio stampa 2 di 37 Ufficio stampa 3 di 37 Ufficio stampa 4 di 37 Ufficio stampa 5 di 37 Ufficio stampa 6 di 37 Ufficio stampa 7 di 37 Ufficio stampa 8 di 37 Ufficio stampa 9 di 37 Ufficio stampa 10 di 37 Ufficio stampa 11 di 37 Ufficio stampa 12 di 37 Ufficio stampa 13 di 37 Ufficio stampa 14 di 37 Ufficio stampa 15 di 37 Ufficio stampa 16 di 37 Ufficio stampa 17 di 37 Ufficio stampa 18 di 37 Ufficio stampa 19 di 37 Ufficio stampa 20 di 37 Ufficio stampa 21 di 37 Ufficio stampa 22 di 37 Ufficio stampa 23 di 37 Ufficio stampa 24 di 37 Ufficio stampa 25 di 37 Ufficio stampa 26 di 37 Ufficio stampa 27 di 37 Ufficio stampa 28 di 37 Ufficio stampa 29 di 37 Ufficio stampa 30 di 37 Ufficio stampa 31 di 37 Ufficio stampa 32 di 37 Ufficio stampa 33 di 37 Ufficio stampa 34 di 37 Ufficio stampa 35 di 37 Ufficio stampa 36 di 37 Ufficio stampa 37 di 37 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Lungo 4.165 mm, con un bagagliaio che va dai 361 ai 1.143 litri, Hyundai Kona è già stato venduto in 6.000 unità in pochi mesi in Italia, e tutte con motori a benzina. Adesso sul veicolo sono arrivati due moderni diesel 1.6 a norma Euro 6d, di potenza 115 e 136 CV ed entrambi disponibili sia con sistema di trazione integrale che anteriore e sia con cambio manuale che automatico a doppia frizione e 7 rapporti. Quanto a sicurezza, c’è il pacchetto Hyundai SmartSense, che include la Frenata Autonoma d’Emergenza con rilevamento di veicoli e pedoni. La gamma si aggiorna con sistemi d’infotainment compatibili con Apple e Android e con un head-up display.

I prezzi di Kona diesel vanno dai 20.500 ai 31.050 euro, e c’è anche l’offerta di anticipo da 5.648 euro e rate sospese per due anni (in pratica si paga solo incendio e furto). Ma la vera innovazione è Kona EV, proposta da Hyundai con due livelli di potenza da 136 e 204 CV. Sono abbinati a due pacchi batterie da, rispettivamente, 39 e 64 kWh, per un’autonomia di 312 e 482 chilometri. Per quanto riguarda i tempi di ricarica, con sistemi veloci l’80% necessita di meno di un’ora; con la presa di casa, invece, si va dalle 6 alle 10 ore per un pieno.