24 settembre 2018 08:00 A Bolzano con la Hyundai Nexo a idrogeno Il pieno richiede 4 minuti e si fanno 660 km

Hyundai sferra un attacco a 360 gradi al mercato auto presente e futuro. Oltre all’affinamento di tutta la gamma Suv ‒ Kona, anche in versione totalmente elettrica, Tucson e Santa Fe ‒ è già ordinabile lʼesclusiva Nexo, raffinata espressione della tecnologia con alimentazione a idrogeno.

Una prova sicuramente alternativa quella che Tgcom24 vi propone questa settimana. Siamo andati a Bolzano per provare la Hyundai Nexo a idrogeno. Sì proprio il carburante che promette di alimentare in tempi brevi i motori elettrici delle autovetture. In Europa la Nexo è già ordinabile, anche in Italia, ma la mancanza di una rete di distributori penalizza ovviamente il segmento. Solo a Bolzano cʼè oggi un distributore di idrogeno per autotrazione, qualche anno fa fu aperto un centro a Milano Bicocca, oggi però inattivo.

Tante le qualità di Nexo. Prima di tutto va detto che l’idrogeno è facilmente stoccabile, per un rifornimento ci vogliono circa 4 minuti, e poi è pulito ed emette allo scarico soltanto vapore acqueo. Con un motore da 120 kW e 395 Nm di coppia fa circa 660 km a emissioni zero reali. Lʼabbiamo guidata su strade di montagna, nei pressi di Corvara, e si comporta come una normale vettura di segmento D. Si guida come tutte le auto elettriche: si dà gas e basta e si può anche regolare il rallentamento con dei paddles al volante, senza utilizzare i freni. Ha unʼottima risposta allo sterzo e la reattività è impressionante: frenate, scali di marcia e riprese, tutto sembra automatizzato (e non lo è!), in un percorso non casuale, pieno di salite, falsipiani e tornanti.

Lunga 4.670 mm, Nexo ha un ottimo bagagliaio che va dai 461 ai 1.466 litri, nonostante i tre serbatoi sul posteriore che stoccano 7 kg di idrogeno allo stato gassoso. Abbiamo fatto il pieno dʼidrogeno presso il Centro IIT di Bolzano (Istituto Italiano di Tecnologia) e via, con il sistema di batterie a celle combustibili che trasformano il carburante in elettricità all’istante. Il sistema supporta la richiesta di coppia quando serve ed è anche in grado di stoccare una piccola riserva (qualche km per togliersi dai guai, in grado si resti a secco). L’idrogeno non è economico, il pieno costa circa 80 euro ma se fosse a regime come carburante diffuso sarebbe tutta unʼaltra storia.