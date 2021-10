Ducati Multistrada V2, la viaggiatrice perfetta

Sarà un autunno molto caldo per i fan Ducati . E per la gioia dei concessionari, visto che ogni due settimane sarà presentata una nuova moto che amplierà la gamma della Casa bolognese, fino allʼattesa DesertX che sarà allestita per lʼalbero di Natale. La prima novità è però la Multistrada V2 , pronta per le concessionarie nel giro di un mese, che monta il motore bicilindrico di 937 cc ma trae molti elementi dalla Multistrada V4 .

Ducati Multistrada V2 si staglia nel segmento delle granturismo midsize per le linee fluide e le forme filanti, ma anche per le ruote da 19 pollici e la grafica raffinata, che riporta il nome della moto su entrambi i lati, infondendo un look elegante e sportivo al tempo stesso. Nuova è la sella e anche il disegno della coda, che hanno consentito di migliorare lʼergonomia. L’altezza della moto è stata ridotta a 830 mm rispetto alla Multistrada 950, quindi è più agevole per il pilota poggiare a terra i piedi, mentre il peso a secco della moto è diminuito di 5 chili, attestandosi a 199 kg per la Multistrada V2 e a 202 kg per la versione S.

La Tourer di Borgo Panigale è equipaggiata con una forcella anteriore a steli rovesciati da 48 mm di diametro, la cui escursione di 170 mm è regolabile nel precarico molla, freno idraulico in estensione e compressione. La molla è progressiva, con conseguente aumento del comfort di guida anche con veicolo a pieno carico. L’escursione della ruota posteriore è di 170 mm. Nella versione S è invece di serie il sistema di sospensioni semi-attive Ducati Skyhook Suspension EVO, a regolazione elettronica e continua per la massima sicurezza e comfort. L’intera famiglia Multistrada è dotata di freni Brembo con funzione di ABS Cornering.

Il motore Euro 5 della Multistrada V2 è il Testastretta 11° di cilindrata 937 cc e 113 CV di potenza a 9.000 giri. La coppia massima di 94 Nm a 6.750 giri/minuto assicura ottime prestazioni, in sintonia con lʼeccellente livello di affidabilità della moto. Basti pensare agli intervalli di manutenzione previsti: cambio olio ogni 15.000 km e controllo gioco valvole ogni 30.000 km. I tecnici Ducati hanno poi aggiornato il cambio e la frizione, con l’obiettivo di rendere gli innesti delle marce più precisi e permettere di inserire la folle con più facilità.

Disponibile nelle concessionarie della rete Ducati a partire da novembre 2021, anche in versione 35 kW per i possessori di patente A2, la Multistrada V2 costa da 14.490 euro e la V2 S da 17.590 euro. Su tutti i modelli della famiglia Multistrada, Ducati offre inoltre l’esclusiva garanzia “4Ever Multistrada”, valida per 4 anni a chilometraggio illimitato.