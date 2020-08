Multistrada 950 S, arriva la livrea speciale GP White

Nuova livrea GP White per la Multistrada 950 S Model Year 2021 , la cui grafica sʼispira alla MotoGP alternando i colori bianco, grigio e Rosso Ducati. La vediamo in questa prima uscita stradale nei territori della “sua” Emilia-Romagna, la Motor Valley italiana.

Pratica, comoda e facile da guidare questa special della Ducati Multistrada 950 S. La livrea dedicata aggiunge un tocco di sportività ad una moto che fa dellʼAdventure touring il suo mantra. Ha la sella alta 840 mm da terra e la ruota anteriore da 19 pollici che assicura la giusta agilità, ma è equipaggiata anche con la più innovativa tecnologia di sicurezza: sospensioni elettroniche, Cruise Control, ABS Cornering Bosch, cambio Ducati Quick Shift up & down e il proiettore full-LED adattivo in curva. Una moto perfetta per viaggiare, magari in coppia e con bagagli al seguito, che di serie vanta il display TFT a colori da 5 pollici e i comandi al manubrio retroilluminati.

Con il Model Year 2021 l’intera gamma Multistrada dispone del nuovo motore Testastretta 11° da 937 cc Euro 5, che sviluppa 113 CV di potenza. La Multistrada 950 S GP White è proposta a 17.490 euro (600 più della Multistrada 950 S) e con l’esclusiva garanzia Ducati “4Ever Multistrada”, valida per 4 anni a chilometraggio illimitato.

