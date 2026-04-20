L’a.d. di "Autostrade per l’Italia" incontra 300 studenti per parlare di sicurezza stradale

“Per me parlare di sicurezza stradale significa parlare di vita, di scelte e di responsabilità - afferma Ambra Sabatini -. Anche un solo momento di distrazione può avere conseguenze enormi: per questo è fondamentale che ciascuno di noi, soprattutto i più giovani, sia consapevole di quanto sia importante mettersi alla guida con attenzione e rispetto per sé stessi e per gli altri. Lo sport mi ha insegnato l'importanza e il valore delle regole, dell’impegno e della disciplina: gli stessi principi che dovrebbero guidarci ogni giorno anche sulla strada", ha continuato la campionessa paralimpica. "Iniziative come questa sono fondamentali perché aiutano a costruire una cultura della sicurezza che parte proprio dai ragazzi e può fare davvero la differenza".