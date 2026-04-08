La constatazione amichevole da oggi è anche digitale: cosa cambia per assicurazioni e clienti

Nonostante la spinta tecnologica, il vecchio modulo cartaceo non va in pensione. Saranno gli automobilisti a scegliere, al momento del bisogno, se utilizzare l'app o il documento tradizionale. Come spiegato da Luigi Mercurio, presidente di Aiped: "Gli automobilisti tuttavia in caso di sottoscrizione di un contratto assicurativo avranno la facoltà, quando si verifica un sinistro stradale, di scegliere se ricorrere al documento cartaceo o utilizzare il formato digitale tramite App o web. La modalità informatica di compilazione del modulo di denuncia del sinistro non sostituisce infatti quella cartacea ma è prevista come alternativa. Una possibilità che non è stata messa in discussione, considerando che la digitalizzazione totale del modulo di denuncia di sinistro avrebbe comportato conseguenze per gli automobilisti, complicando loro la vita e limitando l’accesso a quegli utenti che hanno meno dimestichezza con gli strumenti digitali e informatici".