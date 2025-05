Incidenti stradali, la constatazione amichevole diventa digitale

La risposta è sì, il modulo cartaceo non perderà la sua validità, lasciandosi affiancare dal modello digitale. La decisione ha tenuto conto di quanto richiesto da associazioni di consumatori e professionisti del settore, pertanto il modulo tradizionale potrà continuare a essere compilato e firmato “alla vecchia maniera”. In tal senso la constatazione amichevole digitale rappresenta un’opportunità aggiuntiva, che non vuole mettere in difficoltà tutti quelli che non hanno grande dimestichezza con le tecnologie o che, nel momento del sinistro, non hanno possibilità di accedere a strumenti digitali.