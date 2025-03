Virginia Giuffre, l'accusatrice di Epstein e del principe Andrea: "Mi hanno dato quattro giorni di vita"

Virginia Giuffre ha condiviso una sua foto dal letto d'ospedale, ricoperta di lividi che, a suo dire, ha riportato in uno scontro con un autobus in corsa. La donna scrive di aver sofferto di insufficienza renale e di aver implorato di poter vedere i suoi figli "un'ultima volta" prima di morire. "Mi hanno dato quattro giorni di vita e mi hanno trasferita in un ospedale specializzato in urologia", ha scritto nella didascalia della fotografia. "Quest'anno è stato il peggior inizio d'anno, ma non voglio annoiare nessuno con i dettagli. Ma credo sia importante sottolineare che quando un autista di scuolabus ti viene incontro guidando a 110 km/h mentre stiamo rallentando per svoltare, non importa di cosa sia fatta la tua auto, potrebbe benissimo essere una scatola di latta". Al momento non è ancora chiaro dove o quando sia avvenuto l'incidente.